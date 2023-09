PES Bar: Ćinćur da podrži Spajića ili da vrati mandat

Podgorica, (MINA) – Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Radinka Ćinćur treba da podrži mandatara za sastav nove vlade Milojka Spajića, a ako nije u mogućnosti da uvaži takav stav Glavnog odbora stranke treba da vrati mandat, saopšteno je iz barskog odbora PES-a.

Na sjednici barskog PES-a razmatrana je aktuelna politička situacija, uz poseban fokus na proces formiranja 44. Vlade.

„U otvorenoj i argumentovanoj diskusiji odbor je potvrdio nedvosmislenu podršku mandataru Spajiću u nastojanjima da što prije sastavi vladu koja će sprovesti neophodne socio-ekonomske reforme, ubrzati proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i preduzeti konkretne korake ka unapređivanju vladavine prava”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da članovi barskog odbora PES-a sugerišu Ćinćur da poštuje odluku Glavnog odbora Pokreta, na šta je obavezuje Statut, i podrži Spajića.

„U slučaju da poslanica Ćinćur nije u mogućnosti da uvaži stavove kako Glavnog tako i Opštinskog odbora, pozivamo je da vrati mandat i omogući nesmetano formiranje proevropske i demokratske vlade“, poručili su iz barskog PES-a.

