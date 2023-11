Perović: Donosioci odluka da imaju jasan stav protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pozvala je donosioce odluka da imaju jasan stav protiv korupcije, da rade na snaženju integriteta institucija, kao i na promociji i učvršćivanju sistema vladavine prava.

Direktorica ASK-a Jelena Perović rekla je da su načela pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, kao i potreba zaštite integriteta i njegovanja kulture odbacivanja korupcije, neizostavni dio Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, čiji potpisnik je i Crna Gora.

„Izgradnja i uspostavljanje djelotvorne etičke infrastrukture, na normativnom i institucionalnom planu, a zatim i njeno poštovanje i usvajanje od strane onih koji odlučuju u ime zajednice, čine temelj povjerenja građana u državnu upravu”, navela je Perović u saopštenju, prenosi PR Centar.

Kako je rekla, značaj temelja povjerenja je naglašen u periodu političkih previranja, kriza institucija i usporavanja procesa pridruživanja evropskoj porodici naroda.

Perović je ukazala da je važno da donosioci odluka imaju jasan stav protiv korupcije na tragu principa za unapređenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u zemljama kandidatima za pristupanje Evropskoj uniji.

Ona je istakla da donosioci odluka zakonitim i etičnim postupanjem treba da daju lični primjer i doprinesu razvijanju ambijenta u kome je nulta stopa tolerancije na korupciju.

“U Agenciji će imati pouzdanog partnera, spremnog da, primjenom najviših međunarodnih standarda, iznese svoj dio tereta u jačanju instrumenata pravne države i procesu evropskih integracija”, poručila je Perović.

