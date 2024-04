Perko Mijatović izabran za mladog diplomatu godine u Londonu

Podgorica, (MINA) – Drugi sekretar u Ambasadi Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) Perko Mijatović, izabran je za mladog diplomatu godine, na ceremoniji koji je organizovao magazin Diplomat, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz tog Vladinog resora su na društvenoj mreži X naveli da magazin Diplomat tu nagradu dodjeljuje za za izuzetan rad i dostignuća londonske diplomatske zajednice.

“Veoma smo ponosni što možemo da saopštimo da je naš kolega Perko Mijatović, drugi sekretar u crnogorskoj Ambasadi u UK, nagrađen kao Mladi diplomata godine u Londonu”, naveli su iz MVP.

Na ceremoniji, u organizaciji magazina Diplomat, vodećeg diplomatskog magazina u UK, dodijeljene su nagrade za profesionalizam i doprinos u okviru londonske diplomatske zajednice, u deset kategorija.

