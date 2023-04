Perić: Cilj da se obezbijedi parlamentarni status

Podgorica, (MINA) – Cilj pokreta Preokret na parlamentarnim izborima je obezbjeđivanje parlamentranog statusa, kazao je jedan od osnivača tog pokreta Srđan Perić, dodajući da nijesu razmišljali o predizbornim koalicijama.

Perić je agenciji MINA rekao da će najkasnije početkom maja saopštiti ko će biti nosilac liste Preokreta i predstaviti tim koji nosi rješenja za koja se zalažu.

„Cilj je obezbjeđivanje parlamentranog statusa, jer nam je bitno da se naš glas čuje u značajnijoj mjeri“, rekao je Perić i dodao da će stremiti da ostvare i više od toga, ali da je to donji prag očekivanja.

Perić je istakao da je Preokretu potrebno da ima dovoljnu političku snagu koja može nametati rješanja koja imaju za cilj siguran posao, stan i ekonomiju.

„Konkretnije: zelena ekonomija bazirana na podršci porodičnim biznisima, razvoj politike javnog stanovanja i aktivnu podršku države održivom preduzetništvu, posebno onom malom“, precizirao je Perić.

Kako je rekao, potpuno su svjesni da će biti nastavljena spin istraživanja koja favorizuju veće subjekte.

„Dovoljno je pogledati razlike između tih projekcija i konačnih rezultata, koje su nerijekto drastične, pa vidjeti da se, nažalost, ona sprovode sa idejom uticaja na javnost i obeshrabrivanja građana da glasaju po svom nahođenju – sve samo kako ne bi „bacili glas““, kazao je Perić.

Prema njegovim riječima, o tome dovoljno govori podatak da ima agencija koje uporno odbijaju da stave Preokret kao opciju za izjašnjavanje.

Perić je naglasio da će biti važno i kakav tretman će Preokret imati u medijima.

„Svjesni smo da iza nas ne stoji niko osim integriteta članova Preokreta, tako da je naše da što jasnije i što konkretnije saopštimo rješenja za koja se zalažemo i da što češće i u većem opsegu razgovoramo sa građanima i da u tu svrhu koristimo svaki, a posebno medijski prostor“, rekao je Perić.

On je kazao da su pri kraju pripremnih aktivnosti pred početak same kampanje.

„U naredne dvije sedmice će se završiti razgovori koji će uobličiti ekipu koja će, zapravo, građanima iznijeti program“, naveo je Perić.

On je kazao da razgovaraju sa nekoliko grupa i intelektualaca, ali, kako je naveo, neće govoriti o detaljima dok ti razgovori ne budu završeni.

„Kada je riječ o predizbornim koalicijama sa postojećim parlamentarnim subjektima, nijesmo razmišljali u tom pravcu djelovanja, iako je bilo određenih poziva“, rekao je Perić.

Kako je naeo, razlog za takvu odluku je to što smatraju da je u redu da dobiju direktan legitimitet na izborima, kako bi potom mogli snažnije da insistiraju na rješenjima koja promovišu.

„Koalicije te vrste bi nas izvjesno uvele u zonu kompromisa, kada nije moguće sprovoditi reformska rješenja za koja se zalažemo, a koja su nužna Crnoj Gori“, rekao je Perić.

On smatra da, prije projekcija o postizbornim savezima, Preokret prvo treba da ostvari rezultat koji ga profiliše u relevantan parlamentaran politički subjekt.

„Uz to, postoji još jedna okolnost koja više ne čini zategnutom tu retoriku – bez svakog će se moći formirati vlast, jer niko neće imati toliku pojedinačnu snagu da se bez njega ne može“, kazao je Perić.

On je dodao da je ostalo stvar principa i ideološke profilacije.

Perić je istakao da nijesu odustali od javnog pregovaranja koje je, kako je kazao, u ovom trenutku potrebno crnogorskoj političkoj sceni kao pritisak u pravcu transparentnosti i poštovanja zakona.

„Kako se ne bi mjesta za koja su predviđeni konkursi zapravo dogovarala među partijama, čime se, ne samo krši zakon, već i umanjuje kadrovski potencijal cijele zajednice. Nužan nam je preokret u tom smilu“, dodao je Perić.

On je kazao da je pristup Preokreta drugačiji i da ljudi koji čine ili podržavaju taj pokret ne trpe partijske stege i ne maštaju o tome da izrastu u megastrukturu koja onda postaje nužno klijentelistička.

“Ljudi mogu dolaziti, biti u Preokretu, odlaziti ako se ne osjećaju komotno. Dakle, bazičan princip je sloboda, uz nužnost postojanja organizacije koja će kreirati program i koja će garantovati njegovo ispunjenje ukoliko bude vlast”, rekao je Perić.

Kako je dodao, ljudi ne mogu biti slobodni ako pristaju na obespravljenost svake vrste.

“U tom smislu je sama strukutra fleksibilnija i otvorenija, kako za stavove, tako i za same modele organizovanja”, kazao je Perić.

On je objasnio da Preokret nije partija, već pokret, i da je u skladu sa tim i njegova struktura više horizontalnog karatera, uz nužnost definisanja odgovorajuće upravljačke strukture koja može efikasno donositi odluke.

Perić je pojasnio da im je cilj da sačine analizu iz dosadašneg velikog broja razgovora i da naprave tim koji bi u septembru mogao da zaokruži organizaciju.

On je kazao da, osim Podgorice i Danilovgrada, akcenat stavljaju na Bar, Nikšić i Cetinje.

Kako je dodao, u još devet crnogorskih gradova imaju ljude koji će konfigurisati timove.

“Za ove parlamenrane izbore nam je cilj da integrišemo što više ljudi u različite strukure Preokreta – od timova po oblastima djelovanja, pa do Savjeta ili organizacije mladih”, rekao je Perić.

On je kazao da, nakon toga, slijede izbori unutar organizacije.

“Cilj je jedan – doći do instrumenta političke borbe koji može nametati rješenja nužna za održivost zajednice, ali jednako tako koji neće sputavati ljude zarad uskopartijskih interesa”, zaključio je Perić.

