Pejović: Opozicija dezinformacijama pokušava da naruši rad državnih organa

Podgorica, (MINA) – Tvrdnje opozicije da je Ustavni sud u blokadi pokazale su se potpuno netačnim, kazao je potpredsjednik Skupštine Boris Pejović, navodeći da opozicija pokušava da dezinformacijama naruši rad državnih organa.

Pejović je u saopštenju naveo da je Ustavni sud funkcionalan, što dokazuje i odluka donijeta u petak, u slučaju žalbi bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

„Tvrdnje opozicije predvođene Demokratskom partijom socijalista (DPS) da je Ustavni sud u blokadi pokazale su se potpuno netačnim“, kazao je Pejović.

Kako je kazao, jasno je da Ustavni sud radi, dok destruktivna opozicija koristi obmanu kao sredstvo političke manipulacije.

Pejović je rekao da je Skupština već 23. decembra, svega nekoliko dana nakon zaključka Ustavnog odbora, raspisala konkurs za popunjavanje mjesta za dvoje sudija Ustavnog suda.

„Ovi potezi jasno pokazuju da nema govora o blokadi ili nefunkcionalnosti institucija, već o kontinuiranim pokušajima opozicije da dezinformacijama naruši rad državnih organa“, kazao je Pejović.

Prema njegovim riječima, tvrdnje o navodnom „ustavnom puču“ bile su samo dimna zavjesa za pokušaj zaštite bliskih saradnika bivše vlasti i njihovih kompromitovanih kadrova, kao i pokušaja kreiranje političkog ambijenta da se u Podgorici formira ona većina koja bi ohrabrila kriminalne strukture.

„Nakon što su godinama u blokadi držali pravosudni sistem, sada su se fokusirali na kontinuiranu blokadu donošenja budžeta“, rekao je Pejović.

Kako je naveo, takvo ponašanje predstavlja još jedan oblik antidržavnog djelovanja, direktno ugrožavajući stabilnost javnih finansija i funkcionisanje institucija.

Pejović je ukazao da je budžet osnov za realizaciju ključnih projekata i unapređenje života građana.

„A destruktivna opozicija ovim potezom pokazuje da im je partijski interes ispred dobrobiti države“, dodao je Pejović.

On je istakao da to rušilačko ponašanje opozicije nije ništa novo.

Pejović je kazao da je politika trenutne opozicije tokom prethodnih decenija ostavila Crnu Goru u stagnaciji na evropskom putu, a sada, iz opozicije, pokušavaju da dodatno destabilizuju državu.

Kako je rekao, evropski put Crne Gore nema alternativu.

„A naša obaveza je da čuvamo ustavni poredak, omogućimo rad institucija i unaprijedimo kvalitet života svih građana“, rekao je Pejović.

On je naveo da destruktivna opozicija mora shvatiti da vrijeme zloupotrebe države za lične interese pripada prošlosti.

„Crna Gora će nastaviti svoj put ka evropskoj budućnosti, uprkos rušilačkim pokušajima onih koji su svoju priliku davno prokockali“, zaključio je Pejović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS