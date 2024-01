Parlament o VDT-u 27. januara

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za 27. januar sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o izboru vrhovnog državnog tužioca (VDT).

Sjednica je zakazana na zahtjev poslanika vladajuće većine.

Kandidatkinja za VDT-a Maja Jovanović nije izabrana na tu funkciju u prvom krugu glasanja 21. decembra, u kojem je za izbor bila potrebna dvotrećinska podrška poslanika.

Zbog toga su se stekli uslovi da Skupština u drugom glasanju, tropetinskom većinom od 49 poslanika, odlučuje o izboru VDT-a.

Osim Jovanović, kandidati koji ispunjavaju zakonske usiove su Milorad Marković i Suzana Mugoša.

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe u srijedu će saslušati kandidate za VDT-a.

