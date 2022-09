Papović: Tri koalicije namjeravaju da nasilno promijene ustavno uređenje

Podgorica, (MINA) – Obnovljene koalicije Za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo namjeravaju da suspenduju dio Ustava, preuzmu nadležnost Ustavnog suda i nasilno svrgnu predsjednika države, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović.

On je podsjetio da su te tri koalicije uputile Skupštini Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik države Milo Đukanović povrijedio Ustav jer mandat za sastav Vlade nije dodijelio lideru Demosa Miodragu Lekiću.

Papović je kazao da je, ako se zanemare nesuvisla obrazloženja predlagača, njihov plan prost i jasan.

„Tri koalicije namjeravaju da suspenduju dio Ustava, da preuzmu nadležnost Ustavnog suda i da nasilno svrgnu predsjednika Crne Gore“, kazao je Papović.

Kako je rekao, njihov predlog je, u stvari, najava trostrukog državnog udara koji će dovesti do nasilne promjene ustavnog uređenja.

Papović je istakao da krivični zakonik Crne Gore predviđa oštre kazne za ta djela, naročito ako se učine uz pomoć iz inostranstva.

On je kazao da bi premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, umjesto što pokušava da u Skupštini primijeni američki impičment, mogao da se prisjeti primjera iz sopstvene prakse.

Papović je podsjetio da je nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, tadašnji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na konsultacije pozvao predstavnike Demokratskog fronta (DF), koalicije Ključ, Demokrata i Socijaldemokratske partije.

„Oni (39 poslanika) su na konsultacije uputili zajedničkog predstavnika Dritana Abazovića koji se s predsjednikom konsultovao 9. novembra 2016. godine, a nakon konsultacija Abazović je izjavio – Nije dobro da se mandat da nekome ko nije obezbijedio 41 poslanika i više“, naveo je Papović.

Kako je rekao, tada je Abazović predložio da manjinske partije biraju model za sastavljanje Vlade, bez DF-a koji bi samo podržao takvu vladu.

„Tada koncept manjinske vlade nije bio neustavan, a dokaz o podršci 41 poslanika je bio imperativan za status mandatara. Tada nije bilo ničeg protivustavnog u predsjednikovom pozivu koalicijama, a ne svakoj članici koalicije na konsultacije“, istakao je Papović.

On je kazao da je dovoljno da se koalicije podsjete da su uslov za potpis 41 poslanika postavili i kada su 2. septembra 2022. potpisali Politički sporazum.

Koalicije su u sporazumu navele da su se dogovorili da u narednih nekoliko dana potpisima najmanje 41 poslanika otpočnu izbor novog rukovodstva Skupštine i predlaganje i izbor nove vlade.

Papović je ukazao da su i u dopisu Đukanoviću od 15. septembra koalicije navele da su u toku razgovori prethodne parlamentarne većine i da u tome učestvuje 41 poslanik.

Kako je naveo, oni sami su postavili uslove i odredili rok do kada je trebalo da te uslove ispune.

Papović je podsjetio da je rok bio 19. septembar, jer je Andrija Mandić dan ranije izjavio da „vrijeme za dogovor ističe i da nijesu više u pitanju dani, nego sati“.

„Nijesu mogli da na ustavan način formiraju većinu, dogovore mandatara i sastave Vladu. Sad hoće da nasilno promijene ustavno uređenje“, rekao je Papović.

