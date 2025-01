Otključati puni potencijal Crne Gore kroz jačanje vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Reforme u oblasti vladavine prava i borba protiv teškog i organizovanog kriminala i korupcije, kao i borba protiv ilegalnih migracija, ključni su za otključavanje punog potencijala Crne Gore, ocijenio je britanski ministar za Evropu, Stiven Dauti.

On je u razgovoru sa premijerom Milojkom Spajićem kazao da je stabilna, transparentna i otporna Crna Gora od koristi ne samo njenim građanima, već i širem regionu.

„Značajne reforme, posebno u pogledu jačanja vladavine prava i borba protiv teškog i organizovanog kriminala i korupcije, kao i pitanja borbe protiv ilegalnih migracija, od ključne važnosti za otključavanje punog potencijala Crne Gore“, naglasio je Dauti.

On je dodao da se odnosi između dvije države mogu ojačati u oblastima obrazovanja i razvoja turističke privrede.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, on i Dauti su razgovarali i o evropskim integracijama i želji Crne Gore da do kraja 2026. godine administrativno bude spremna da se priključi Evropskoj uniji (EU).

Navodi se da su Spajić i Dauti istakli da će limitirani kapaciteti biti izazov, ali da je Velika Britanija među državama spremnim da pruže podršku u tom dijelu.

On je kazao da je Ujedinjeno Kraljevstvo, kao NATO saveznik, posvećeno tome da bude partner i prijatelj od povjerenja Crnoj Gori.

“Nudeći podršku i stručnost kako bi pomogla u ostvarenju ove zajedničke vizije“, naveo je Dauti.

Spajić je kazao da je Vlada Crne Gore posvećena jačanju odnosa sa Velikom Britanijom.

“Iako već postoji snažno savezništvo, ima prostora za još bolju bilateralnu saradnju. Od velikog značaja je vaš doprinos u borbi Crne Gore sa lošim praksama iz prošlosti kada je u pitanju carinski rad i jačanje kapaciteta Uprave carina“, kazao Spajić.

On je naglasio da je u završnoj fazi proces uništenja zaplijenjenih cigareta, koje se nalaze u Luci Bar.

“Crna Gora i Velika Britanija nastavljaju zajedničku borbu protiv teškog i organizovanog kriminala, što je obostrani prioritet. Policijske i carinske službe dvije država ostvaruju sjajnu saradnju”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Spajić je zahvalio i na podršci u formi obuka za usavršavanje službenika i jačanje kapaciteta u borbi protiv organizovanog i prekograničnog kriminala.

Dauti i Spajić su razgovarali i o tragediji na Cetinju, a britanska strana je, kako je saopšteno, istakla da je proces razoružavanja jako bitan na putu ka preveniranju sličnih događaja.

“Te da su iz iskustva naučili da kampanje vraćanja oružja nikada ne bi trebalo prekidati, jer se tako dolazi do potrebnih kulturoloških promjena”, kaže se u saopštenju.

Sastanku Dautija i Spajića prisustvovali su i specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuart Pič i britanska ambasadorka u Crnoj Gori Don Meken.

