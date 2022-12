Otkazana sjednica POSP-a

Podgorica, (MINA) – Zbog usvajanja Zakona o predsjedniku otkazan je Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) u Strazburu, saznaje Pobjeda.

Prema saznanjima tog lista, kopredsjedavajući POSP-a Vladimir Bilčik je u razgovoru sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović otkazao dolazak crnogorske delegacije koji je bio planiran za danas.

Đurović je trebalo da predvodi crnogorsku delegaciju na POSPU-u u srijedu i četvrtak u Evropskom parlamentu (EP) u Strazburu uz Bilčika.

Bilo je planirano da poslanici crnogorske Skupštine i EP razgovaraju o trenutnom stanju pristupnih pregovora i odnosima između Evropske unije i Crne Gore, u prisustvu predstavnika Vlade Crne Gore, češkog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, Evropske komisije i Evropske službe za vanjske poslove.

“Biće riječi i o napretku u oblasti vladavine prava, uz poseban osvrt na borbu protiv korupcije, funkcionisanje pravosuđa i slobodu medija, unapređenju rodne ravnopravnosti i sprečavanju rodno-zasnovanog nasilja, kao i suprotstavljanju hibridnim prijetnjama i dezinformacijama u svijetlu agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine”, saopšteno je ranije iz crnogorskog parlamenta.

Dnevnim redom sastanka bila je predviđena i razmjena mišljenja na temu kako podstaći međupartijski konsenzus po pitanju ubrzanja napretka Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji.

Dvodnevni rad zajedničkog odbora Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta trebalo je da bude zaključen razmatranjem i izjašnjavanjem poslanika o Prijedlogu deklaracije i preporuka.

Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) obrazovan je u junu 2010. godine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Odbor čine poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, a sastaje se dva puta godišnje, naizmjenično u Briselu ili Strazburu i Podgorici. POSP razmatra sve aspekte odnosa između EU i Crne Gore, a posebno primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

