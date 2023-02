Osmani: Neophodna puna integracija Crne Gore i Kosova u evroatlantske strukture

Podgorica, (MINA) – Puna integracija Crne Gore i Kosova u evroatlantske strukture neophodna je i ključna za stabilnost i progres cijelog Zapadnog Balkana, ocijenila je kosovska predsjednica Vjosa Osmani Sadriu.

Ona je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, kazala da je rukovodstvo jedne države omogućilo da se otvori put malignom uticaju Rusije u regionu.

“Prateći politiku Putina, ovaj lider valjda misli da su Kosovo i Crna Gora projekti koje on zove privremenima. Dok on nastavlja da sebe drži u zabludi, rezultat je samo jedan, Crna Gora i Kosovo su suverene, demokratske, miroljubljive države koje su posvećene budućnosti u EU“, kazala je Osmani Sadriu.

Ona je ocijenila da je članstvo Crne Gore u NATO-u mnogo doprinijelo miru i stabilnosti u regionu.

„NATO je naš strateški cilj, naše zemlje nastavljaju da budu fokusirane na jasan put ka EU. Puna integracija Crne Gore i Kosova u evroatlantske strukture nije opcija, već neophodnost“, rekla je Osmani Sadriu.

Kako je navela, integrasanje Kosova i Crne Gore u te strukture od ključnog je značaja za stabilnost i progres Zapadnog Balkana.

Osmani Sadriu je rekla da je samo jedna država u regionu koja ne želi dobrosusjedske odnose, a to je Srbija.

„Nema drugih uplitanja, osim iz Rusije, koja je u region ušla kroz svoj satelit – Srbiju“, rekla je Osmani Sadriu.

Ona je navela da vjeruje da Crna Gora može jako pomoći Kosovu, jer je već napravila važne korake na putu ka EU.

„Što više glasova iz regiona podrži Kosovo na evroatslantskom putu, toliko će se pojačati i podrška kod zemalja koje su nam geografski daleko“, rekla je Osmani Sadriu.

Ona je podsjetila da je Crna Gora podržala Kosovo u svim međunarodnim organizacijama u kojima je apliciralo.

Đukanović je kazao da se temeljni defecit regiona jedino može otklanjati putem integracija.

„Otuda naša spremnost na saradnju na tim pitanjima sa svim susjedima. Vjerujemo da je to jedini put kojim možemo učvrstiti stabilnost“, rekao je Đukanović.

On je dodao da u tom kontektstu Crna Gora razumije ambicije Kosova da postane članica Savjeta Evropa.

„Razumijemo njihovu inicijativu da dobiju kandidatsku status za EU. Snažno to podržavamo i mislimo da je to jedini odgovoran pristup prema ambiciji Kosova i svake druge države regiona“, naveo je Đukanović.

Kako je ocijenio, bezvizni režim za građane Kosova prvi je važan korak.

Đukanović je kazao da je sa Osmani Sadriu razgovarao i o bilateralnim pitanjima i da su zadovoljni jer su odnosi sadržajni, kvalitetni i prijateljski, ali da postoji jasan prostor za dalje unapređenje.

„Ostaje nam da i dalje radimo na jasnijoj vidljivosti i ustavnoj legitimaciji crnogorske manjine na Kosovu. Znamo da je to cilj koji je skopčan sa određenim ograničenjima u Ustavu Kosova u ovom trenutku, razumijemo to“, naveo je Đukanović.

On je rekao da su razgovarali i o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje.

Đukanović je istakao da je uvjeren da će posjeta Osmani Sadriu učvrstiti povjerenje između dvije države.

„Vjerujem da će se, nakon konsolidacije izvršne vlasti u Crnoj Gori, a očekujem i skore parlamentarne izbore, i nakon što se uspješno okonča proces pregovora o sporazumu između Kosova i Srbije, stvoriti bolji uslovi za punu posvećenost bilateralnim odnosima i za dalji prosperitet naših odnosa“, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, Crna Gora sa pažnjom prati sve što se dešava u pregovorima Kosova i Srbije.

„Vjerujemo da je taj dijalog uspješno počeo i da može dobiti novu dinamiku i kvalitet. Uvjereni smo da je moguće doći do dugoročno održivog sporazuma, želimo da kao odgovorni susjedi podržimo Kosovo“, rekao je on.

Đukanović je kazao da je je to jedan od najvažnijih interesa sih u regiona.

„Rješavanjem tog pitanja bila bi bitno unaprijeđena stabilnost regiona“, dodao je Đukanović.

Đukanović je kazao da je jasno da u podršci koju Crna Gora daje evropskim aspiracijama Kosova nema nikakvih zakulisnih misli.

„Ovaj region će biti stabilniji kada bude integrisan u evropske strukture“, naveo je Đukanović.

On je rekao da je mnogo veći značaj odakle ta podrška dolazi.

„Kada smo mi aplicirali za Savjet Evrope, za kandidatski status u EU, za NATO, presudno važna je bila podrška Slovenije, Hrvatske, Albanije“, kazao je Đukanović.

Kako je kazao, Crna Gora je ostvarila mnogo veći moralni, politički kredibilitet u međunarodnoj zajednici u odnosu na njenu veličinu.

„Tokom dvije i po godine eksperimenta, ne mislim da smo potrošili taj međunarodni kredibilitet“, rekao je Đukanović.

