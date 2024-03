Opozicija traži sastanak sa ambasadorima zbog izmjena Zakona o biračkom spisku

Podgorica, (MINA) – Šefovi četiri opoziciona poslanička kluba zatražili su sastanak sa ambasadorima članica Evropske unije (EU), Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Velike Britanije (VB) povodom najave da će na dnevnom redu predstojeće sjednice Skupštine biti izmjene Zakona o biračkom spisku.

U pismu ambasadorima Demokratske partije socijalista (DPS), Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata (SD), Hrvatske građanske inicijative (HGI) i Demokratske unije Albanaca (DUA), navodi se da su izmjene uvrštene u dnevni red bez dijaloga i dogovora na Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva.

“Ukoliko vlast izmjesti zakonsku materiju o biračkom spisku iz Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, bez dijaloga i dogovora sa opozicijom, onda je očigledna namjera parlamentarne većine da sruši dogovor o principima na kojima je formiran Odbor”, poručuje se u pozivnom pismu.

Dodaje se da je namjera da se isprovocira parlamentarna kriza u Crnoj Gori.

U pismu koje su potpisali predsjednici četiri poslanička kluba, Andrija Nikolić, Amer Smailović, Boris Mugoša i Adrijan Vuksanović, navodi se da to vide kao najnoviji pokušaj da se opozicija potpuno isključi iz parlamentarnog života.

“Imajući u vidu da je parlamentarna većina grubo dezavuisala nadzornu ulogu opozicije nad radom izvršne vlasti i pogazila Poslovnik Skupštine i dugogodišnju parlamentarnu praksu, odbijajući Poslovnikom definisanu prohodnost “manjinske inicijative”, odnosno inicijative o kontrolnim saslušanjima predstavnika Vlade povodom načina realizacije programa Evropa sad 2”, ocjenjuje se u pismu ambasadorima.

Lideri opozicionih poslaničkih klubova su naglasili da su zabrinuti zbog rušenja osnovnih demokratskih principa na kojima treba da počiva parlamentarna demokratije u Crnoj Gori.

Oni su pozvali ambasadore na sastanak sjutra u 17 sati, u Skupštini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS