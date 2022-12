Odustati od izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, o kojima se raspravlja u Skupštini, još jedan su pokušaj antievropskog i antisistemskog djelovanja parlamentarne većine, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

Kako je saopšteno iz SD-a Mugoša je pozvao poslanike većine, ili bar dio njih, da odustanu od predloženih izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi i da ne doprinose udaljavanju Crne Gore od Evropske unije (EU), odnosno uskraćivanju evropske perspektive građanima.

Mugoša je, na konferenciji za medije, rekao da su poslanici “stare-nove većine” nakon što su početkom prošle godine na brzinu usvojili “antisistemske i antievropske” izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima i za to dobili jasne kritike Evropske komisije (EK) u dva uzastopna izvještaja.

U tim izvještajima je, prema riječima Mugoše, ukazano da su te izmjene donijete bez adekvatnog konsultovanja i obezbjeđivanja usklađivanja sa pravnom tekovinom EU.

Kako je saopštio, u ovogodišnjem izvještaju navodi se da su smanjeni zahtjevi uvedeni tim izmjenama izvor stalne zabrinutosti u pogledu zapošljavanja na osnovu zasluga, kompetencije i nezavisnosti državnih službenika.

“Štaviše, nacrt izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi bi na sličan način smanjio takve zahteve na lokalnom nivou”, rekao je Mugoša, citirajući izvještaj.

Mugoša smatra da su poslanici ponovo na brzinu i ispod radara predložili antisistemska i antievropska rješenja, namjerno preskačući proces javnih konsultacija i mišljenje EK, iako znaju da su ti zakoni dio jednog od ključnih poglavlja na putu pristupanja Crne Gore EU.

Kako je dodao, poslanicima je dostavljen i apel Instituta alternativa da odustanu od planiranih izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima se dodatno urušava sistem zapošljavanja u javnom sektoru i ignorišu preporuke EK i principi javne uprave za zemlje proširenja.

Prema riječima Mugoše Vlada je, zbog važnosti problematike, trebalo da uputi Skupštini svoje mišljenje na izmjene Zakona, ili da javno saopšti svoj stav.

Kako se navodi u saopštenju, Mugoša očekuje i reakciju EK, jer se radi o propisu koji je veoma važan segment reforme javne uprave a upravo ispunjavanje preporuka u toj oblasti značajno determiniše kvalitet pristupanja Crne Gore EU.

“To što po ko zna koji put parlamentarna većina ignoriše jasna upozorenja i preporuke od EU, sugestije i argumentovana mišljenja civilnog sektora govori o tome da je očigledno evropska profilacija kod određenih partija samo na retoričkoj ravni”, kazao je Mugoša.

