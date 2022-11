Odović podnio krivičnu prijavu protiv Vukčevića

Podgorica, (MINA) – Član predsjedništva Pokreta Evropa sad Janko Odović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Izborne komisije Glavnog grada Veselina Vukčevića, zbog zloupotrebe službenog položaja.

Odović je naveo da je, nakon što je Ustavni sud ocijenio da je odlaganje lokalnih izbora bilo neustavno, a Upravni da je Ivan Vuković nezakonito izabran za gradonačelnika Podgorice, u toku pokušaj da se kroz nezakazivanje i ometanje održavanja sjednice podgoričke Izborne komisije, još jednom pogaze izborna prava i izborna volja građana.

Kako se navodi u prijavi, Vukčević je 14. novembra, tek nakon uputstva Državne izborne komisije (DIK) kojim mu je naloženo da to učini, sazvao sjednicu Komisije i predložio dnevni red – odlučivanje o prigovorima birača Zorana Mustura, Blagote Krkeljić i Luke Krgovića.

Dodaje se da je Vukčević time zloupotrijebio službeni položaj i onemogućio da komisija o njima odluči u roku od 24 sata, saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika.

Time je, kako se navodi, Vukčević nanio štetu podnosiocima prigovora, ali i odbornicima sa lista koje su učestvovale na lokalnim izborima, odlažući proglašenje konačnih rezultata izbora.

“Ovim svojim nepostupanjem gospodin Vukčević je istovremeno izložio Glavni grad potencijalnim tužbama za naknadu štete navedenih lica”, navodi se u prijavi.

Odović je istakao da je Vukčević, nesazivanjem sjednice, sebi i većem broju osoba omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi na način što će oni, sve do konstituisanja nove Skupštine, primati naknadu za rad.

“Osim toga, povrijedio je Ustavom Crne Gore zagarantovano pravo građanina da bira i bude biran, što je samo po sebi biće izvršenja posebnog krivičnog djela”, kaže se u prijavi.

Navodi se da je Vukčević svojim ponašanjem postupio suprotno obavezujućem uputstvu DIK-a, koje nije izvršeno, odnosno Komisija nije odlučila po tri navedena prigovora.

“Onemogućavanjem da se raspravlja o dnevnom redu, te udaljavanjem iz sale, Vukčević spriječio je da se dnevni red proširi, iako je za to glasala većina prisutnih članova Komisije, čime je, zloupotrebom službenog položaja prekršio I Poslovnik“, naveo je Odović.

On je predložio da Tužilaštvo hitno postupi i sasluša Vukčevića, ali i ostale članove Izborne komisije Glavnog grada, i da izvrši uvid u dostupne dokazne materijale.

