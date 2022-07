Odmah pokrenuti pitanje nepovjerenja Vladi

Podgorica, (MINA) – Liberalna partija (LP) pozvala je sve državotvorne, građanske partije da odmah zajednički pokrenu pitanje povjerenja 43. Vladi Crne Gore u Skupštini.

Iz LP su ocijenili da današnja odluka Vlade o Predlogu ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), predstavlja akt političkog nasilja i bahatosti, kroz nepoštovanje volje najvećeg dijela parlamentarne većine i velikog dijela same Vlade.

“Današnje izigravanje Sporazuma na kojem počiva ova Vlada od premijera, ozbiljan je udarac Crnoj Gori i njenoj evropskoj i demokratskoj perspektivi, ali i njenom ukupnom identitetu i ustavnom ustrojstvu”, smatraju u LP.

Oni su kazali da podrška, kako su rekli, nakaradnom tekstu temeljnog ugovora sa SPC u Crnoj Gori od “krnje Vlade koja je bila u polovičnom sastavu”, predstavlja kap koja je prelila čašu.

Iz LP su istakli da se ovako ozbiljno pitanje ne može rješavati “preko koljena” uz ignorisanje savjeta svih važnih faktora, odnosno građana, partija većine, stručne javnosti, civilnog sektora i međunarodne zajednice.

“Kako su i odluke prijethodne Vlade koje su donesene silom na sramotu, netransparentno i bez dijaloga uz veliko protivljenje javnosti, naprosto pale i poništene, tako će i ova odluka trajati taman dok traje ova Vlada, a možda i kraće”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, LP je vjerovala da aktuelna Vlada, nakon “poražavajućih poteza Vlade Zdravka Krivokapića”, ima makar malo vizije kuda Crna Gora treba da se kreće.

“Što je garantovano i podrškom naših međunarodnih partnera, no to očigledno nije tako”, dodali su iz LP.

Oni su istakli da su Crnoj Gori u ovom trenutku potrebne reforme koje će državu vratiti na poziciju lidera evropskih integracija, kao i jedinstven stav oko važnih pitanja čije će rješavanje državu dovesti u poziciju skorog članstva u EU.

“Umjesto toga, premijer nam nudi klerikalizaciju, legalizovanje nadmoći crkvene nad državnom vlašću i usmjerava Crnu Goru kako odgovara nekom drugom a ne njoj samoj. To ćemo hitno zaustaviti”, rekli su iz LP.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS