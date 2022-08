Odbor o problemu budvanskih prosvjetara 16. avgusta

Podgorica, (MINA) – Sjedinica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, na čijem dnevnom redu je stambena problematika prosvjetnih radnika Budve, sazvana je za 16. avgust.

Iz Skupštine je saopšteno da su na sjednicu pozvani ministar prosvjete Miomir Vojinović, predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović, direktor Stambene zadruge „Solidarno“ Zoran Stanišić i predstavnica Organizacionog tima prosvjetnih radnika podstanara Budve, Marija Vukićević.

Tri lamele sa 150 stanova u naselju Dubovica, namijenjene zaposlenima Srednje mješovite škole “Danilo Kiš”, Osnovne škole “Stefan Mitrov Ljubiša”, Druge osnovne škole, Škole za osnovno muzičko obrazovanje i predškolske ustanove “Ljubica Jovanović Maše”, grade se punu deceniju.

Budvanski prosvjetari imaju dva zahtjeva – da hitno uđu u zgrade, naročito podstanari, i da metar kvadratni stana ostane 650 EUR.

Premijer Dritan Abazović kazao je da će prosvjetnim radnicima u Budvi brzo biti ponuđena jedna vrsta rješenja.

Iz Sindikata prosvjete poručili su da snažno stoje uz kolege iz Budve, pružajući im bezrezervnu podršku u njihovim nastojanjima.

Sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport biće održana u zgradi Skupštine, u Plavoj sali, sa početkom u deset sati.

