Podgorica, (MINA) – Evropski put Crne Gore zavisi od uspješnosti antikorupcijskih inicijativa, a napredak bi mogao biti vidljiv već u jesenjem izvještaju Evropske komisije (EK), ocijenjeno je na sastanku ministra bez portfelja Zorana Miljanića sa ambasadorom Francuske u Podgorici Kristijanom Timonijeom.

Iz kabineta Miljanića saopšteno je da je Timonije podržao antikorupcijske inicijative koje realizuje Vlada i ponudio pomoć Francuske u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

„Sagovornici su se saglasili da od uspješnosti antikorupcijskih inicijativa zavisi evropski put Crne Gore, kao i da bi napredak mogao biti vidljiv već u jesenjem izvještaju EK“, navodi se u saopštenju.

Timonije je istakao da Francuska sa simpatijama gleda na projekte koje Vlada planira da realizuje na planu borbe protiv korupcije i ponudio tehničku i ekspertsku podršku.

“Očekujemo da će strategija podrazumijevati analizu konkretnih indikatora na tom planu, a uspjeh zavisi i od reforme cjelokupnog društva, kako bi se stanje na terenu mijenjalo”, kazao je Timonije.

On je pozvao Miljanića u zvaničnu posjetu Parizu, naglašavajući da bi saradnja sa institucijama Francuske mogla biti od velike koristi u praktičnoj realizaciji antikorupcijskih inicijativa u Crnoj Gori.

Miljanić je, kako je saopšteno, upoznao Timonijea o pripremama za formiranje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije i naglasio da će u sastav, pored predstavnika institucija izvršne vlasti, ući i predstavnici tužilaštva, sudstva, privrednih asocijacija i civilnog sektora.

On je zahvalio Timonijeu na obećanoj podršci i naglasio da očekuje brzo konstituisanje Savjeta i izradu strategije, koja će, kako je naveo, biti prvi dokument takve vrste u Crnoj Gori.

