NSD: Inicijativom za smjenu Mandića DPS će suditi sam sebi

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će, inicijativom za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, u parlamentu suditi samoj sebi, jer će demonstrirati koliku nemoć i nedostatak bilo kakvog kapaciteta za dogovor ima, ocijenjeno je iz Nove srpske demokratije (NSD).

Iz te partije su pozvali DPS da istraje na inicijativi i da, kako su kazali iz NSD-a, sebe politički ogole do kraja.

„Jer jedino što za našu stranku i našeg predsjednika može proizaći iz date inicijative jeste rast podrške građana, koji ovih dana jasno govore da im je dosta priče o prošlosti“, dodaje se u reagovanju NSD-a.

Kako su naveli iz te partije, DPS je na današnjoj pres konferenciji više puta pričao o opstrukcijama.

„Jedina strana koja ovih dana vrši opstrukciju jeste ta partija i to upravo ovom inicijativom, želeći da u drugi plan baci jasno zapažene rezultate koje je postigla Skupština na čelu sa Mandićem“, kazali su iz NSD-a.

Prema njihovim riječima, DPS želi da dinamiku evropskih integracija vrati na tempo koji je postojao za vrijeme njihove apsolutne vlasti, a koji bi se najbolje okarakterisao kao “puno priče, ali nigdje rezultata”.

„To im ne govore Andrija Mandić i NSD, već brojni međunarodni zvaničnici, kako kroz riječi, tako kroz izbjegavanje sastanaka sa DPS-om“, dodaje se u reagovanju.

Navodi se da je klub poslanika DPS, umjesto da posluša riječi Mandića kada im je govorio da se okanu svađalačke retorike i okrenu budućnosti, nastavio sa bezočnim napadima po staroj maksimi „država je ugrožena“.

Iz NSD-a su kazali da su građani, a i međunarodna zajednica, itekako svjesni da Mandić, ta partija i parlamentarna većina rade za budućnost Crne Gore.

„Da se više postiglo za proteklih par mjeseci nego tokom brojnih pređašnjih saziva Skupštine i da prazne poruke DPS-a više nigdje ne daju rezultat. Ruka pomirenja je pružena svima, ali ne možemo siliti nikoga da je prihvati“, dodaje se u reagovanju.

