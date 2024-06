Novaković Đurović: Spajić i Mandić ugrožavaju evropski put

Podgorica, (MINA) – Otkazivanje posjete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela očekivana je reakcija Evropske unije (EU), nakon što su premijer Milojko Spajić i predsjednik Skupštine Mandić, umjesto nastavka reformi, Rezolucijom o genocidu u Jasenovcu otvorili nove tenzije u regionu, smatraju u Građanskom pokretu URA.

Poslanica URA-e Ana Novaković Đurović u saopštenju je navela da su, samo tri dana nakon dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), Mandić i Spajić Crnu Goru skrenuli sa evropskog puta.

„Parlamentarna većina je pokazala da je spremna direktno ugroziti EU perspektivu Crne Gore zbog pozicija u vlasti i medjusobne političke trgovine“, rekla je Novaković Đurović.

Ona je podsjetila da su iz URA-e mnogo puta naglasili da Crnoj Gori neće pomoći pozitivan IBAR, dok su na vlasti oni koji su spremni potpuno uništiti dobrosusjedske odnose i uniziti medjunarodni ugled Crne Gore.

„A ovo su kriterijumi za članstvo u EU, jednako važni kao i vladavina prava. Umjesto najavljenih reformi i popravnog za loše zakone Spajićeve Vlade, kako je i sam obećao, dobili smo Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, oštru reakciju Hrvatske i otkazivanje posjete zvaničnika EU“, navela je Novaković Đurović.

Ona je zaključila da su Crnoj Gori potrebni vanredni parlamentarni izbori, prije nego aktuelna većina potpuno degradira sve institucije, ugrozi unutrašnju stabilnost i spoljnopolitički kurs Crne Gore.

