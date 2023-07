Nova vlada fokus da stavi na EU integracije

Podgorica, (MINA) – Evropska budućnost Crne Gore nema alternativu, a nova vlada koja će biti izabrana, mora svoj fokus staviti na evropske integracije, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića i ambasadora Holandije Jousta Reintjesa.

Kako je saopšteno iz BS, Ibrahimović i Reintjes razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, kao i o putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju (EU).

„Sagovornici su zaključili da je evropska budućnost Crne Gore neupitna, ali da nova vlada mora svoj fokus staviti na napredovanju u sprovođenju neophodnih reformi, kako bi se stekli uslovi da Crna Gora budu naredna članica EU“, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je kazao da nova, proevropska vlada, mora da odgovori svim izazovima pred kojima se nalazi Crna Gora.

“Evropske integracije jesu i biće u fokusu naše politike. Što prije postanemo punopravna članica EU, i životni standard građana će biti bolji. To je naš cilj”, kazao je Ibrahimović.

On je, kako se dodaje, istakao da će BS, kao neko ko je od starta zagovornik ideje članstva Crne Gore u EU i NATO, dati puni doprinos na planu euroatlantskih integracija i uspostavljanja političke stabilnosti.

