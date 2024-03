Nikolić: PES i Spajić potvrdili da podržavaju Mandićevu antidržavnu politiku

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) je, predlogom da se inicijativa za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića skine sa dnevnog reda predstojeće sjednice, potvrdio da podržava Mandićevu antidržavnu i antievropsku politiku, smatra šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je istakao da lider PES-a Milojko Spajić i Mandić treba da znaju da od rasprave u Skupštini ne mogu pobjeći, jer će inicijativa za Mandićevu smjenu biti razmatrana na prvoj narednoj sjednici, pošto će je opozicija uvrstiti u dnevni red kao svoju tačku, na temelju prava koje joj garantuje Poslovnik.

“Predlogom da se inicijativa za smjenu Andrije Mandića skine sa dnevnog reda predstojeće sjednice Skupštine, PES i Spajić potvrdili su da podržavaju antidržavnu, antisusjedsku i antievropsku politiku predsjednika Skupštine”, rekao je Nikolić agenciji MINA.

Kako je naveo, umjesto da na djelu pokažu da su moderna evropska stranka koja je u stanju da povuče Crnu Goru naprijed, u PES-u su pristali na “ponižavajuću ulogu koja im je dodijeljena – da budu perači političke biografije Andrije Mandića”.

“Zato ne treba više nikoga da čudi zašto je Mandić za njih Dalaj Lama, zašto ćute na (Milorada) Dodika i rušenje dobrosusjedskih odnosa, zašto se prave ludi kada se u Skupštini govori o srpskom svetu, zašto ih nije briga za Mandićevo nelegalno dvojno državljanstvo”, rekao je Nikolić.

On je dodao da nikoga ne treba da čudi što PES žmuri na zastavu druge države u kabinetu predsjednika Skupštine i zašto dozvoljavaju šovinističke ispade Mandićevih partijskih kolega iz Pljevalja i Nikšića.

“Ko ima oči i zeru zdravog razuma, jasno mu je da Mandić svađa i muti po Crnoj Gori, a od danas je jasno da takvo ponašanje otvoreno legitimišu i podstiču PES i Spajić”, istakao je Nikolić.

Kako je kazao, DPS ne interesuje čime sve Mandić ucjenjuje Spajića i PES, ali je očigledno da su izabrali najbrži mogući put da davno započeto rastakanje svoje stranke završe nestankom sa političke scene i neminovnim padom vlade.

“Sad su stvari ogoljene do kraja, ovo nikad nije ni bila Vlada, nego kockarnica u kojoj se prebijaju dugovi, i u kojoj je Spajić stečajni upravnik”, zaključio je Nikolić.

