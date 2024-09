Nikolić: Nastavlja se loša praksa devastacije Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je nezakonito i mimo Poslovnika otkazao sjednicu parlamenta koja je bila zakazana za danas, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić, navodeći da se nastavlja loša praksa devastacije Skupštine.

Nikolić je, na konferenciji za novinare, rekao da su poslanici DPS-a došli da prisustvuju sjednici Skupštine, koja je uredno zakazana za 11 sati i čiji je početak kasnio više od sat.

„Mandić je potpuno nezakonito, mimo Poslovnika, otkazao sjednicu Skupštine, a u sali nije bilo kvoruma potrebnog za održavanje, odnosno početak sjednice“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, to govori da, nažalost, parlamentarna većina, dan nakon izbornog debakla na lokalnim izborima u Podgorici i Kotoru, nije naučila ništa na svojim greškama.

„Jer su, između ostalog, tu cijenu platili i zbog toga što su se nezakonito, nedemokratski i netransparentno ponašali u predstavničkom domu svih građana Crne Gore“, naveo je Nikolić.

On je ocijenio da je ovo još jedno ponižavanje predstavničkog doma građana.

Nikolić je kazao da poruka koju parlamentarna većina šalje današnjim nezakonitim odgađanjem sjednice Skupštine ima jednu sasvim drugu konotaciju.

„Kada izgubite na izborima, možete da budete dostojanstveni, a možete da odaberete i neki drugi pravac političkog djelovanja. Ovo je neki drugi pravac političkog djelovanja, u nedostatku demokratske kulture“, rekao je Nikolić.

Ona bi, kako je dodao, podrazumijevala da je danas sjednica Skupštine održana.

Nikolić je ocijenio da se nastavlja loša praksa devastacije parlamenta, koja je, kako je naveo, započela u aktuelnom sazivu parlamenta.

„Pitanje je gdje će se završiti. Ovdje se toliko zloupotrebljava vlast i sistem da to postaje zabrinjavajuće. Vidjeli ste da građani, od izbora do izbora, kažnjavaju takvo ponašanje“, kazao je Nikolić.

On je rekao da je dodatno za brigu to što parlamentarna većina ne uči na svojim greškama.

„Pravdati se time da treba otkazati sjednicu zbog konsultacija sa Evropskom komisijom (EK), a prethodno je vanredno zakazati za 30. septembar, je besmisleno“, smatra Nikolić.

Kako je naveo, bilo je sijaset zakonskih rješenja, koja nijesu bila usklađivana sa evropskom pravnom tekovinom.

„Donošena su antisistemska rješenja, korišćen je sav repertoar mogućih zloupotreba funkcionerske kampanje u susret ovim lokalnim izborima. Imali smo četiri ili pet vanrednih sjednica u septembru, i na kraju ni to nije pomoglo“, rekao je Nikolić.

Teško je, kako je naveo, pretpostaviti razmjere devastacije parlamenta u narednom periodu.

„Ali bićemo tu, iako oni imaju neskrivenu želju da nam uskrate pravo da govorimo, bićemo tu da o njihovom nezakonitom postupanju svakodnevno informišemo crnogorsku javnost“, kazao je Nikolić.

Mandić je na početku današnjeg zasijedanja rekao da ga je Vlada obavijestila da Predlog zakona o elektronskim komunikacijama i Predlog izmjena Zakona o autorskom i srodnim pravima treba odložiti za prvu redovnu sjednicu jesenjeg zasijedanja Skupštine, budući da su sa EK dogovoreni amandmani na tekst tih predloga zakona.

