Nikolić: Mehanizam Đukanovića omogućio Abazoviću da bude premijer

Podgorica, (MINA) – Mehanizam predsjednika Crne Gore i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića omogućio je Dritanu Abazoviću da bude premijer, kako bi se Crna Gora vratila na put evropskih integracija.

To je kazao poslanik DPS-a Miloš Nikolić, reagujući na intervju Abazovića Televiziji Vijesti, u kojem je Abazović, između ostalog, kazao da će za pad Vlade 19. avgusta glasati oni koji žele da politički mehanizam vrate u ruke Đukanovića.

Nikolić je na Tviteru /Twitter/ naveo da se Abazović, kojeg je Đukanović predložio za mandatara, a DPS mu sa 29 glasova omogućio da bude premijer, sad plaši da se “politički mehanizam” vrati u ruke tog istog Đukanovića.

“Upravo taj “mehanizam” mu je omogućio da bude premijer, kako bi se Crna Gora vratila na put evropskih integracija, gdje je bila za vrijeme vlasti DPS, ali je premijer sa tog puta namjerno skrenuo, i izazvao podizanje tenzija u crnogorskom društvu”, rekao je Nikolić.

On je dodao da Abazović pokušava “političkim mehanizmom“ jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji se „napaja“ u Rusiji i Srbiji, da ostane u premijerskoj fotelji.

