Mandić ostaje predsjednik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore odbila je većinom glasova predlog za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Za razješenje Mandića glasalo je 27 poslanika, a protiv su bila 44.

Glasanje je bilo tajno, a jedan glasački listić bio je nevažeći.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić ocijenio je da je Mandić nedostojan funkcije predsjednika parlamenta i da je “teg o vratu evropskoj Crnoj Gori”.

On je kazao da su Mandića, i kada je biran za predsjednika Skupštine, okarakterisali kao teg o vratu evropskoj Crnoj Gori, imajući u vidu političku biografiju i sve što je u političkom smislu predstavljao i zagovarao.

„Mislimo da je poziciju predsjednika parlamenta zloupotrijebio za unutarstranačke, nacionalističke i antievropske ciljeve i da je u tome za sada dobijao bezrezervnu podršku koalicionih partnera“, rekao je Nikolić na sjednici na kojoj su poslanici raspravljali o inicijativi za razrješenje Mandića.

Prema riječima Nikolića, osnovni problem koji je predstavljao ključnu prepreku za izbor Mandića na to mjesto je činjenica da je u nelegalnom posjedu crnogorskog državljanstva.

On je kazao da je Mandić od početka stupanja na dužnost, s mjesta predsjednika parlamenta, pokušao da dezavuiše i kompromituje Skupštinu Crne Gore.

„Odlazak u Beograd da se slavi u izbornoj noći sa tamošnji pobjednicima izbora, u ime Skupštine Crne Gore, i svrstavanje na jednu političku stranu ne samo što je diplomatski incident, već je debela kompromitacija svakog poslanika u ovom parlamentu“, naveo je Nikolić.

Kako je rekao, flagrantna zloupotreba službenog položaja je uvođenje zastave druge države u kabinet predsjednika Skupštine.

„Mandić svjesno uvodi zastavu druge države u svoj kabinet, provocirajući na taj način građansku Crnu Goru, pretvarajući Skupštinu Crne Gore u pokrajinski parlament Srbije i u predstavnički dom samo jedne nacije“, kazao je Nikolić.

On je rekao da se čestitkom Mandića povodom neustavnog Dana Republike Srpske i organizacijom posjete deklarisanog negatora genocida u Srebrenici Milorada Dodika Skupštini Crne Gore, crnogorski parlament i parlamentarna većina, koja na to ćuti, svrstavaju na stranu onih koji žele da sruše Bosnu i Hercegovinu.

Nikolić je kazao da nema nikakve dileme da je Mandić nedostojan da bude prvi čovjek zakonodavnog i predstavničkog doma Crne Gore.

„Mandić je svoje pravo evropsko lice pokazao kada je ugostio Dodika“, dodao je Nikolić.

Mandić je kazao da građane manje zanimaju „dueli“ u parlamentu, već da ih interesuju konkretna djela koja je isporučila parlamentarna većina i Vlade od 2020. godine.

On je rekao da nemile scene u parlamentu svakako nijesu dobar izvještaj koji ide prema Briselu.

„Mi svi u ovom parlamentu, a i preko 80 odsto građana, vidimo Crnu Goru kao članicu Evropske unije (EU)“, naveo je Mandić.

On je dodao da se svi trude na različite načine da pomognu da Crna Gora što prije postane članica EU.

„Nijesam sam zaslužan, ali sam prvi među jednakima u ovom parlamentu i sazivu koji su uradili zajednički veliki posao. Nijesu to mogli da urade mnogi prije nas, ali smo našli zajednički jezik da odblokiramo pravosuđe, izaberemo vrhovnog državnog tužioca i popunimo Sudski i Tužilački savjet“, naveo je Mandić.

To se, kako je dodao, vrednuje u Briselu i na Zapadu.

Mandić je kazao da mu politički oponenti po čitav dan saopštavaju da je teg o vratu i najveći problem evropskih integracija.

„Šta je Evropa valjda više zna Oliver Varhelji nego što znaju kolege iz opozicije. Ako on i drugi u Briselu sa kojima sam razgovarao veoma vrednuju to što je uradio parlament, ne vidim razloga da neko ubjeđuje građane kako mi navodno imamo problem sa EU„, naveo je Mandić.

On je rekao da misli da su ovi napadi rezultat starih političara koji danas nijesu u parlamentu, „koji imaju milijarde i bili su snažno spregnuti sa kriminalom“.

„Ja ništa nijesam ukrao, nikoga nijesam povrijedio i svakoga mogu da pogledam u oči“, kazao je Mandić.

On je, obraćajući se poslanicima Pokreta Evropa sad (PES), rekao da nije njihov niti lider parlamentarne većine, već predsjednik parlamenta.

Mandić je kazao da parlamentarna većina stoji čvrsto na pozicijama i dogovoru koji imaju.

On je rekao da nema nikakvu sumnju da će ih, kada ispune sve obaveze, uključujući i rekonstrukciju Vlade za koju vjeruje da će uskoro uslijediti, svi ciljevi koje su postavili najbolje preporučiti građanima Crne Gore.

Mandić je kazao da pokušavaju da ga predstave čovjekom prošlosti.

„Građani, vidite ko priča o prošlosti i čujte ko priča o budućnosti, i samo po djelima sudite“, poručio je Mandić.

Poslanik DPS-a Ivan Vuković kazao je da je Mandić politički zaštitnik onih koji u jednom broju crnogoskih opština neskriveno sprovode nacional-šovinističku politiku.

On je rekao da je Mandić otvoreni promoter velikosrpskog nacionalizma i da mu je to osnovna politička legitimacija.

Prema riječima Vukovića, Mandić je zbog svog političkog djelovanja kamen o vratu građanske i evropske Crne Gore.

„Zbog vas takvog i onih koji vas slijede, svjesni ili nesvjesni šta čine, na putu u prošlost, danas je ovaj parlament mjesto u kom se gaze Ustav i zakoni države, i to je nemoguće skriti od očiju domaće i međunarodne javnosti“, naveo je Vuković.

Crna Gora, kako je istakao, ima istorijsku šansu da krene dalje u bolju i svjetliju budućnost za sve ljude koji u njoj žive.

„Sa Mandićem na mjestu predsjednika Skupštine i politikom koju on personifikuje, mi tu šansu nećemo iskoristiti“, ocijenio je Vuković.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Damir Gutić kazao je da je ta partija jasno iskazala stav da će glasati za smjenu Mandića.

„Razlozi koji su navedeni u inicijativi stoje“, naveo je Gutić.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da za tu partiju postoje 132 razloga zbog kojih Mandić ne bi trebalo da bude predsjednik Skupštine, a toliko je dana na toj poziciji.

On je rekao da oni koji su izabrali Mandića duguju odgovore na pitanja ko je u parlamentu otvorio priču o zastavama, jeziku, državljanstvu i o posjeti čovjeka koji negira genocid u Srebrenici.

“Vi pričate da mi produkujemo podjele, a Mandić produkuje pomirenje, da li vi tako shvatate ozbiljno bavljenje politikom”, naveo je Mugoša.

Poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić rekao je da danas nemaju nikakvu dilemu da treba da glasaju za smjenu Mandića.

„Mnogo je razloga zbog čega kao opozicija treba da glasamo za smjenu ovakve vladajuće većine i Mandića. Isto bismo uradili i da je u pitanju smjena Milojka Spajića, ili bilo kojeg ministra iz redova ovakve većine“, kazao je Adžić.

On je rekao da je Mandić neko ko, bez obzira na pokušaj promjene narativa i neke vrste okretanja ka evropskom putu, i dalje izaziva ogromne podjele unutar društva i konstantno forsira teme koje ne utiču na prosperitet države, već suprotno.

Adžić je naveo da ga najviše brine ćutanje Mandića na zaduženje Crne Gore od 750 miliona dolara.

„Takođe, imamo situaciju koja mora zabrinuti svakog građanina u Crnoj Gori, a to je da već tri mjeseca ne možemo izabrati direktora Uprave policije. Imamo na čelu Uprave policije nekoga ko nema povjerenje nijednog člana Vlade, a ni većine u parlamentu“, dodao je Adžić.

On je kazao da ideološke odrednice Mandića ne moraju da obrazlažu jer se, kako je naveo, „svakako razlikuju“.

Prema riječima Adžića, mnogo je razloga zbog kojih Mandić ne bi trebalo da bude na poziciji na kojoj je, kao i zbog čega vladajuća većina više nema kredibilitet.

„Glasaćemo za smjenu Mandića“, naveo je Adžić.

Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur kazala je da Mandić i dalje ima podršku posebnog kluba poslanika.

Prema njenim riječima, aktuelni saziv Skupštine, na čelu sa Mandićem, zatvorio je tri izuzetno važna problema, a što je omogućilo nastavak evropskih integracija.

„To je razlog zbog čega Mandić ima i dalje podršku posebnog kluba poslanika. Nećemo glasati za njegovu smjenu”, poručila je Ćinćur.

Poslanik BS-a Ervin Ibrahimović rekao je „da inicijativu ne gledaju samo kao smjenu Mandića, već kao još jedan test evroatlantskog puta Crne Gore“.

„Kada se Mandić birao za predsjednika parlamenta postavio sam upit, kao što i danas postavljam – da li je dobro rješenje da čovjek koji ne priznaje suverenitet i integritet dvije susjedne države vodi ovaj visoki dom“, naveo je Ibrahimović.

On je pitao da li parlament treba da vodi čovjek, „koji je rekao kakav NATO, to je završena priča, vraća se Rusija”.

Poslanik koalicije Za budućnost Crne Gore Milan Knežević kazao je da će Demokratska narodna partija, ako BS bude glasao za smjenu Mandića, biti protiv rekonstrukcije Vlade u koju će ući BS.

Poslanik BS-a Ervin Ibrahimović odgovorio je Kneževiću da ne zna odakle mu tolika želja da odlučuje hoće li BS ući u vlast, ili ne.

„Ako vi odlučuje sa četiri poslanika, onda ne bilo takve većine“, naveo je Ibrahimović.

Knežević je odgovorio da će on donekle odlučivati u vezi sa ulaskom BS-a u Vladu, jer je potpisnik koalicionog sporazuma.

„Ako vi uđete u Vladu poslije ovih antisrpskih izjava i kvalifikacija, ja neću biti u Vladi. Uđite u Vladu i neka vam je srećno, ali ja neću podržati vaš ulazak u Vladu poslije ovog što ste danas izrekli, ne samo za Mandića nego za čitav srpski narod“, kazao je Knežević, obraćajući se Ibrahimović.

On je poručio da su spremni da sa BS-om grade partnerstvo, ali na ravnopravnim osnovama.

„A ne na tome da se mi stalno vama za nešto izvinjavamo, a ustvari treba da vam se izvine gospoda sa vaše desne strane, u čijim ste neformalno koalicionim redovima“, dodao je Knežević.

Poslanik DPS-a Danijel Živković kazao je da su inicijativu za smjenu Mandića podnijeli da bi razriješili dilemu da li je Crna Gora na evropskom putu ili nije.

„Danas, glasanjem u crnogorskom parlamentu, imamo svojevrsan referendum da li će Crna Gora ostati ili će skrenuti sa evropskog puta“, ocijenio je Živković.

On je naveo da sa punim pravom mogu da kažu da je Mandić ideološki lider PES-a.

„Suštinski, mi treba da se dogovaramo sa Mandićem, a ne sa Spajićem, o bilo kom važnom pitanju u crnogorskom društvu, jer je on lider parlamentarne većine i, rekao bih, predsjednik PES-a“, kazao je Živković, dodajući da u to nema nikakve dileme.

PES, prema riječima Živkovića, „ovim ćutanjem pokazuje koliko je politički vrijedan i sposoban da se predstavi na političkoj sceni“.

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin kazao je da će ta partija glasati protiv predloga za razrješenje Mandića.

“Za to u čitavom spektru razloga postoji više elemenata, prvi, temeljni i osnovni je koalicioni sporazum”, naveo je Rovčanin i dodao da iz tog političkog sporazuma proističu određena prava, obaveze i odgovornosti.

Druga stvar je, kako je kazao Rovčanin, političke prirode.

