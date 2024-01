Nikolić: Mandić ruši građansku Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić sa pozicije predsjednika Skupštine ruši građansku Crnu Goru, dok oni koji su ga na tu poziciju postavili ćute, kazao je poslanik Demokratske partija socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je rekao da je Mandić, nakon što je bio spriječen da prisustvuje „nacionalističkom derneku“ kod Milorada Dodika, našao način da se iskupi ideolozima velikosrpskog nacionalizma.

Nikolić je kazao da je Mandić organizovao za mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija prijem u Skupštini, sa trobojkama i ikonografijom nalik onoj u Banja Luci.

„Mandić, kojeg je parlamentarna većina postavila na poziciju predsjednika Skupštine, da bi valjda Crna Gora preko Moskve i Beograda brže stigla do Brisela, svoju funkciju od prvog dana koristi kao platformu za isivanje državnog suvereniteta“, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je kazao da Vlada ćuti dok Mandić, državljanin Srbije, u društvu popova javno govori o planovima za budućnost Crne Gore.

„Prave se “mrtvi”, jer joj isti Mandić uz podršku Joanikija “prijeti rekonstrukcijom” prije roka“, dodao je Nikolić.

On je kazao da Vlada Milojka Spajića ćuti i povodom dešavanja u Pljevljima i zaoštravanja odnosa sa Hrvatskom.

„Spajićeva Vlada glasno ćuti i na četničke orgije u njegovim Pljevljima, u režiji tamošnjeg predsjednika opštine Daria Vraneša, a ne glaska se ni povodom zaoštravanja odnosa sa susjedima koje režira njen ministar odbrane“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je danas, i onima koji su sumnjali, jasno da je izborom Mandića na mjesto predsjednika Skupštine počela nova faza specijalnog rata protiv Crne Gore.

„Faza u kojoj državu treba posvađati sa odabranim susjedima, izolovati je iz procesa EU integracija i isisati joj svaku kap građanske krvi“, rekao je Nikolić.

Prema njegovim riječina, danas se prisustvuje promociji politika koje su čekale svoju šansu 30 godina.

„Vidimo da su tu šansu čekale samo da bi nas ponovo gurnule u scenario 90-ih, đe popovi vode politiku i đe je sukob, a ne dijalog, način rješavanja sporova“, naveo je Nikolić.

Kako je rekao, na građanima Crne Gore je da odluče do kad će trpjeti taj „zulum“.

„Što se DPS-a tiče, mi smo u stanju pune pripravnosti i daćemo presudan doprinos da i ova parlamentarna većina završi kao Krivokapićeva i Abazovićeva“, zaključuje se u saopštenju.

