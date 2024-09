Nikolić: Krivične prijave protiv glasača koji su nezakonito u biračkom spisku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) zabilježila je mnogo nepravilnosti na lokalnim izborima u Podgorici i Kotoru, gdje su glasale stotine osoba koje su nezakonito u biračkom spisku, kazao je poslanik te stranke Andrija Nikolić i najavio da će podnijeti krivične prijave protiv tih ljudi.

Nikolić je na konferenciji rekao da se najveći broj prigovora DPS-a odnosi na birače koji su nezakonito iskoristili biračko pravo, a bilo je i prigovora na rad biračkih odbora.

“Sve smo uredno zabilježili, kako su ti ljudi ulazili u Crnu Goru, 14 hiljada osoba više je ušlo u posljednjih 48 sati u odnosu na isti period prošle godine”, rekao je Nikolić.

Kako je naveo, stotine ljudi koji su nezakonito u biračkom spisku iskoristili su biračko pravo u Kotoru i Podgorici.

“Protiv tih osoba ćemo podnijeti krivične prijave i očekujemo da se u odnosu na to oglasi nadležno tužilaštvo”, rekao je Nikolić.

On je najavio da će o tome upoznati Evropsku komisiju (EK), koja je već reagovala kada je donijeta rezolucija o beogradskim izborima.

“To nije problem Crne Gore, nego regionalnog izbornog inženjeringa, gdje postoji ozbiljna sumnja, a sada i dokazi, da naša susjedna država želi da utiče na izborne rezultate u Crnoj Gori”, rekao je Nikolić.

Kako je rekao, nijesu priredili šavnički scenario, ali su zabilježili sve nazonitosti.

Nikolić je rekao da očekuju da bude nastavljen trend rasta u povjerenja u DPS, a da vladina koalicija zabilježi pad povjerenja.

