Neophodan izbor svih četvoro sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Izbor svih četvoro nedostajućih sudija Ustavnog suda neophodan je za puni legitimitet, istinsku deblokadu i punu funkcionalnost najveće sudske instance u državi, ocijenilo je Predsjedništvo Demokratske Crne Gore.

Predsjedništvo je ocijenilo da je odbijanje glasanja za predložene kandidate za sudije Ustavnog suda i pored činjenice da nije osporen niti jedan od njih, i držanje u blokadi jedne od najvažnijih institucija u državi, odraz antidemokratskog i antievropskog ponašanja onih političkih subjekata koji djeluju u prethodnim mjesecima na pomenuti način.

“Predsjedništvo smatra da je, imajući u vidu višemjesečnu blokadu Ustavnog suda, broj predmeta koji su na čekanju, ustavno pravnu nesigurnost građana, bez dileme izbor svih četvoro nedostajućih sudija Ustavnog suda neophodan za puni legitimitet, istinsku deblokadu i punu funkcionalnost najveće sudske instance u zemlji”, saopšteno je iz Demokrata.

Iz te partije su kazali da će na sjednici parlamenta u ponedjeljak glasati za izbor sve četvoro predloženih kandidata.

“Puna funkcionalnost Ustavnog suda predstavlja put za rješavanje svih pitanja koja su sporna ili se smatraju spornim, a koja su u isključivoj nadležnosti tog suda”, poručili su iz Demokrata.

Predsjedništvo je, kako se navodi, pozdravilo najnovije zakonodavne inicijative Kluba poslanika Demokrata očekujući da iste budu razmotrene i usvojene na decembarskom zasijedanju Skupštine.

Na sjednici Predsjedništva su analizirani i rezultati lokalnih izbora održanih 23. oktobra.

Kako je saopšteno, Predsjedništvo je zadovoljno činjenicama da je na lokalnim izborima pobijedile opozicione snage i da će Demokratska Crna Gora nakon proteklih izbora biti snažna vladajuća partija u praktično 80 odsto crnogorskih opština.

“Da je ukupno posmatrano na nivou svih opština u kojima su održani izbori povećana podrška našoj izbornoj listi sa 13 na 15 odsto u odnosu na parlamentarne izbore”, dodaje se u saopštenju.

Predsjedništvo je ocijenilo da treba jačati partijsku infrastrukturu posebno u onim opštinskim organizacijama u kojim se očekivao bolji izborni rezultat, “na koji nije uticala samo nedovoljno jaka partijska infrastruktura već i mehanizmi centara moći koji su se ogledali u nedemokratskim metodama svojstvenim bivšem režimu”.

Predsjedništvo je donijelo sve neophodne odluke vezane za formiranje postizbornih koalicija i izbor najodgovornijih lokalnih funkcionera u opštinama Kolašin, Zeta i Žabljak.

Navodi se da je data saglasnost da kandidat za predsjednika Opštine Kolašin bude Vladimir Martinović, za predsjednika Skupštine Opštine Zeta Luka Krstović, a za potpredsjednika Opštine Žabljak Darko Šljivančanin.

