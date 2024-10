Nenezić: Vlada suštinski pala, organizovati vanredne izbore

Podgorica, (MINA) – Vlada je nakon izbora u Podgorici suštinski pala i vladajuća koalicija na državnom nivou je delegitimisana, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) i predstavnik Evropskog saveza, Branislav Nenezić, navodeći da je logično da budu organizovani vanredni parlamentarni izbori.

Nenezić je u intervjuu agenciji MINA kazao da je ključna poruka lokalnih izbora u Podgorici da je opozicija ubjedljivo pobijedila u Glavnom gradu, čime je poslata jasna poruka šta građani misle o odlazećoj lošoj gradskoj vlasti i njenim rezultatima.

„Druga, ne manje važna poruka je da je Mandićeva i Spajićeva Vlada suštinski pala“, rekao je Nenezić.

Kako je naveo, Vladina koalicija je potpuno delegitimisana za vršenje vlasti na državnom nivou.

„Zbog toga bi bilo sasvim logično i prirodno da, ako drži do demokratskih principa, premijer Milojko Spajić podnese ostavku i da idemo na vanredne parlamentarne izbore“, rekao je Nenezić.

On je istakao da će, ukoliko se to ne desi, Vladu srušiti i smijeniti u Skupštini Crne Gore, kao i nekoliko prije nje.

„I to će se desiti brže nego što se pretpostavlja“, istakao je Nenezić.

Govoreći o formiranju nove vlasti u Podgorici, on je rekao da su odgovor na pitanje kako treba da izgleda nova gradska vlast dali građani.

„A oni su aktuelnu vladajuću gradsku garnituru, sudeći po rezultatima izbora, poslali u opoziciju“, naveo je Nenezić.

On je kazao da je, uprkos institucionalnoj prednosti, pritiscima i ucjenama, masovnom uvozu birača iz susjednih država, bivša gradska vlast uspjela da ostvari tek nešto preko 40 odsto podrške građana Podgorice.

„Za razliku od njih, antivladina politička struktura je ubjedljivo trijumfovala, a Evropski savez ostvario odličan rezultat od blizu šest odsto“, rekao je Nenezić.

On je rekao da Evropskom savezu to, imajući u vidu činjenicu da su tek prije nekoliko mjeseci formirani, daje za pravo da kažu da će svaki naredni rezultat biti sve bolji.

„I da smo već sada postali važan stub građanske, evropske i državotvorne politike u Crnoj Gori, ali i glas pristojne i civilizovane Crne Gore, koja se od zaglušujuće buke nacionalista i populista prethodnih godina nije dovoljno čula“, dodao je Nenezić.

On je kazao da vjeruje da je vlast u Podgorici moguće formirati.

„Potrebno je samo da vidimo rezultate izbora i da se shodno tome ponašamo. Međutim, nova gradska vlast će biti građanska, ili se neće formirati“, rekao je Nenezić.

Kako je naveo, ključevi građanske Podgorice su u rukama Evropskog saveza.

„Zbog toga se bez naših glasova u gradskom parlamentu ne može konstituisati vlast, osim da se ide u prekrajanje izborne volje“, dodao je Nenezić.

On je kazao da je na platformi Evropskog saveza jedino moguće konstituisati novu gradsku vlast.

„Jer se jedino na našoj jasnoj političkoj i programskoj osnovi, koju smo predstavili u kampanji, Podgorica zaista može učiniti gradom za primjer, što sada apsolutno nije“, naveo je Nenezić.

Kako je rekao, građani su jasno kazali da ne žele da Podgorica bude „palanka zvaničnog Beograda i Banja Luke“.

„Oni su kazali da u gradskoj vlasti ne žele populiste i nacionaliste, to jest retrogradne političke strukture, prepoznate po tome što kontinuirano atakuju na slobodarske, to jest državotvorne vrijednosti, a Evropski savez će se potruditi da to tako zaista i bude u praksi“, rekao je Nenezić.

On je naglasio da će se, ako za takav pristup ne bude spremnosti, ići na nove izbore.

Nenezić je rekao da su građani 29. septembra poslali najjasniju moguću poruku šta misle ne samo o podgoričkoj vlasti, nego kakav je njihov odnos i prema državnoj vlasti.

„Budući da su predstavnici vladine koalicije sami nametnuli narativ da od rezultata izbora u Podgorici zavisi i perspektiva državne vlasti, jer u Podgorici svoje biračko pravo ostvaruje jedna trećina ukupnog broja stanovnika Crne Gore“, dodao je Nenezić.

On je podsjetio da su neki nosioci lista uporno u kampanji insistirali na tezi da se na podgoričkim izborima brani dražavna vlast.

„Pošto je nijesu odbranili jer su ubjedljivo poraženi, Evropski savez je učinio ono što je bilo prirodno, pozvao ih je da se više politički ne brukaju, da vrate mandat građanima, i da idemo na nove izbore, jer se bez legitimiteta ne može vladati“, istakao je Nenezić.

Kako je rekao, to je i njima jasno, zato su u prilično velikoj panici.

„Ubrzo će početi da upiru prstom jedni u druge i da se međusobno optužuju za očigledan izborni krah“, dodao je Nenezić.

On je poručio da će, nakon odličnog rezultata opozicije na izborima u Podgorici, dalji korak opozicije biti smjena vlasti na državnom nivou.

„Preče obaveze nemamo, jer je već sada jasno da imamo posla sa nedoraslom političkom garniturom, koju Aleksandar Vučić preko svojih poslušnika Andrije Mandića i Milana Kneževića drži za politički perčin“, naveo je Nenezić.

Prema njegovim riječima, jasno je da su Mandić i Vučić, a ne Spajić, gazde u parlamentarnoj većini i vladi.

Nenezić je kazao da su oni u svoje gravitaciono polje vrlo uspješno ubacili Pokret Evropa sad, Demokrate, ali nažalost i Bošnjačku stranku, koja zbog toga, kako je ocijenio, gubi političku podršku brže nego što se očekivalo.

On je istakao da vjeruje da je ogromna većina građana protiv prevaziđene političke garniture „prepoznate po srednjovjekovnom klerikalnom sistemu vrijednosti, ali i protiv bezličnih jeftinih populista, koji se zarad šačice vlasti igraju s državom, odnosno s njenim zdravstvenim i penzionim sistemom“.

„I jednima i drugima su Podgoričani poslali jasnu poruku da pakuju kofere i da se sele u opoziciju, a na nama političarima je da to u bliskoj budućnosti samo formalizijuemo“, naglasio je Nenezić.

On je rekao da su građani na izborima u Podgorici, osim što su potpuno delegitimisali državnu vlast, takođe jasno pokazali i koliku podršku trenutno uživa predsjednik države Jakov Milatović.

„Da li je Milatović napravio otklon od Spajića zbog toga što suštinski nije saglasan s njegovim načinom vladanja, ili se samo nijesu mogli dogovoriti oko fotelja, odnosno oko raspodjele političkog kolača koji ih je zapao, naredni dani i nedjelje će pokazati“, dodao je Nenezić.

On je rekao da su građani pokazali karakter i da se ne daju izmanipulisati „šarenim lažama“ o navodno boljem životnom standardu koji nikako da se desi.

„Kao i da ne dozvoljavaju da se Crnom Gorom upravlja niti iz Beograda niti iz bilo kojeg centra moći sa strane. I jedne i druge polako ali sigurno smještaju tamo gdje im je i mjesto, prvo u opoziciju, a onda i na margine političke scene“, poručio je Nenezić.

Upitan da li planiraju širenje Evropskog saveza i koga vidi kao potencijalne partnere, Nenezić je rekao da su njihovi partneri slobodni građani, nezavisni intelektualci, ugledni ljudi, odnosno nepartijske ličnosti i udruženja koji nijesu politički obojeni, ali su jednako zabrinuti zbog političkih procesa.

„Zato je nadstranačka platforma u formi Evropskog saveza za vrlo kratko vrijeme ostvarila ogroman uspjeh i bolje nego što se očekivalo prihvaćena od građana“, dodao je Nenezić.

On je kazao da će, kao što je bio Savez reformskih snaga 90-tih godina, Evropski savez biti glas razuma i pristojnosti, simbol otpora i odlučnosti.

„Ali i politički i vrijednosni svjetionik koji će trasirati jedino ispravnu građansku, antifašističku i sekularnu viziju koju je potrebno slijediti, ukoliko zasita želimo da budemo ne samo formalno, nego i suštnski, dio evropske porodice okupljene u Evropskoj uniji“, zaključio je Nenezić.

