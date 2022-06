Neistina da DPS nije imao primjedbi na radnu verziju ugovora sa SPC

Podgorica, (MINA) – Izjava premijera Dritana Abazovića, da predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS) nijesu imali primjedbi na Radnu verziju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) koju su sačinili predstavnici Vlade, apsolutno je neistinita, kazao je poslanik DPS-a Miloš Nikolić.

Nikolić je ocijenio da to govori o elementarnom odsustvu ozbiljnosti Abazovića.

“Podsjećamo da smo u pregovorima za formiranje Vlade, zajedno sa ostalim kolegama iz suverenističkih stranaka, upravo zbog pitanja poput Ugovora sa SPC koje se u značajnoj mjeri tiču državnih i nacionalnih interesa Crne Gore, tražili i postigli promjenu modela odlučivanja na sjednici Vlade”, naveo je Nikolić u saopštenju.

Nikolić je kazao da je izmjenom Poslovnika o radu Vlade, predviđeno da se o tim pitanjima na sjednici Vlade odlučuje kvalifikovanom većinom.

“Ovakva odredba nije samo zaštitni i kontrolni mehanizam u konkretnom slučaju, već jasno upućuje da je potrebno postizanje šireg društveno-političkog konsenzusa o pitanjima koja se prioritetno tiču zaštite ugroženih državnih interesa. Ugovor sa SPC jedno je od takvih pitanja”, rekao je Nikolić.

On je istakao da su, u odnosu na Radnu verziju ugovora sa SPC, izražene ozbiljne rezerve i primjedbe i da je riječ o dokumentu koji je samo polazna osnova za razgovore koji treba da uslijede u narednim sedmicama.

Kako je rekao, ti razgovori moraju biti inkluzivni, kompetentni i stručni kako bi finalni dokument na adekvatan način zaštitio ključne interese države kada je ova tema u pitanju.

“Finalno, očekujemo da svi akteri u ovom procesu pokažu ozbiljnost i doraslost aktuelnoj situaciji a populističke i neistinite izjave poput današnje, ne doprinose takvom ambijentu”, rekao je Nikolić.

Nikolić je dodao da se podrazumijeva da bi svaki pokušaj rješavanja tog pitanja na štetu države, bez adekvatnog i inkluzivnog procesa pregovora koji će rezultirati finalnim tekstom, podrazumijevao adekvatne političke posljedice.

“DPS, u svom višedecenijskom trajanju, pokazala je i kada je bila u poziciji vlasti i u poziciji opozicije, da je sposobna da zaštiti državne interese. Nema nikakve sumnje da će i u navedenom slučaju biti tako”, zaključio je Nikolić.

