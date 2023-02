Nastaviti pregovore o formiranju nove vlade

Podgorica, (MINA) – Pregovori parlamentarne većine o formiranju nove vlade treba da budu nastavljeni, ocijenio je član predsjedništva Socijalističke narodne partije (SNP), Darko Stojanović.

On je na konferenciji za novinare kazao da u SNP-u smatraju da nije trebalo prekinuti pregovore o fomiranju nove vlade.

„Rokovi za izbor nove vlade teku i što se tiče SNP-a, mi smo za to da pregovori nastave i da dođe do fomiranja nove vlade“, naveo je Stojanović i dodao da ne isključuju ni rekonstrukciju Vlade.

Stojanović je ponovio da je stav SNP da stranke koje su pobjednici izbora 30. avgusta 2020. godine imaju zajedničkog predsjedničkog kandidata.

“Sigurno smo da bi taj kandidat bio apsolutni pobjednik predsjedničkih izbora“, istakao je Stojanović.

On smatra da te partije treba da se dogovore, jer je to jedini siguran način da parlamentarna većina ima apsolutnog pobjednika na predsjedničkim izborima.

Stojanović je, govoreći o izborima sudija Ustavnog suda, kazao da će SNP glasati za sva četiri kandidata.

„Smatramo da jedna krovna institucija u državi mora da radi u punom kapaciteta kako bi na pravi način donosila odluke na dobro građana, dražve i političkog sistema“, rekao je on.

Stojanović je ocijenio da je to trenutno goruća stvar u Crnoj Gori i da će sve partije imati dovoljno odgovornosti i sluha da izaberu sudije i da Ustavni sud počne sa radom.

„Ima dosta posla koji treba da završi, prije svega verifikaacija lokalnih izbora. Čekaju nas i predsjednički izbori, koji bez Ustavnog suda u punom kapacitet neće biti mogući“, rekao je Stojanović.

Upitan ko bi mogao biti predsjednički kandidat parlamentarne većine, Stojanović je podsjetio da je SNP prva predložila lidera Demosa Miodraga Lekića za kandidata.

„Ukolio parlamentarna većina dogovori nekog drugog kandidata, SNP će da stane iza njega“, rekao je Stojanović.

On je kazao da se u medijima pominjalo ime ministra finansija Aleksandra Damjanovića kao kandidata, navodeći da bi Damjanović, svojim angažmanom u Vladi, bio prihvatljiv.

Stojanović, koji je i državni državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS), ocijenio da su Vlada i taj resor uradili dosta i da se to najbolje može vidjeti iz budžeta Ministarstva koji je ove godine 190 miliona.

On je podsjetio da je uveden dječiji dodatak za djecu do 18 godina, da je počela primjena Zakona o privremenoom izdržavanju djece, kao i da je osnovan Alimentacioni fond.

On je naveo da se nadaju da će do 2026. godine imati i kompletno sređen elektronski sistem socijale.

Stojanović je rekao da je prošle godine izvršeno redovno uskađivanje penzija.

„Od 1. januara izvršeno je vanredno usklađivanje najnižih penzija, oko 36 odsto, a nakon toga bilo još dodatnih deset i najniža penzija u decembru je bila 253 EUR“, rekao je Stojanović.

On je kazao da je izvjesno da će penzija rasti i tokom ove godine.

„To potvrđuje i prvo redovno usklađivanje penzija od 1. januara za 2,5 odsto. Usklađena najniža penzija će biti oko 270 EUR“, naveo je Stojanović i podsjetio da je isplaćena i jednokratna pomoć penzionerima sa najnižim primanjima.

Stojanović je naveo da je Crna Gora dobila 30 miliona EUR pomoći za energetsku podršku, a da je 8,5 miliona opredijeljeno za pomoć penzionerima i porodicama koje primaju materijalno obezbjeđenje.

„Mislim da smo dali smjernice kako treba raditi u narednom periodu, pokrenuli smo neke stvari i nikad više ne može da dođe do toga da najranjivije kategorije društva ne dobiju pomoć za sve probleme sa kojima se suočavaju“, kazao je Stojanović.

Upitan o Alimentacionom fondu i tome što pojedini staratelji i roditelji koji imaju pravo korišćenja tog fonda smatraju da su prevareni i izigrani, Stojanović je rekao da je daleko od toga da su izigrani i prevareni.

„Zakon o privremenom izdržavanju, odnosno osnivanje Alimentacionog fonda, je jedan nov zakon, koji se prvi put primjenjuje u Crnoj Gori i svaki novi zakon ima određenih prepreka u početku sprovođenja“, kazao je Stojanović.

Kako je naveo, prepoznali su određene barijere i one će vjerovatno izmjenama Zakona biti uklonjene.

Stojanović je poručio da će svi alimentaciju ostvariti svi koji imaju pravo da je dobiju.

„Postoji određena dokumentacija koja se tamo predaje, da bi ostvarili alimentaciju morate da imate sudsku presudu o tome koliko osoba koja uplaćuje alimentaciju treba da izdvoji, a onda da u zadnje dvije godine, dva mjeseca zaredom, nije uplaćena da bi se predao zahtjev“, pojasnio je Stojanović.

On je rekao da malo građana ima u sudskoj presudi naveden tačan iznos alimentacije, kao i da malo njih ima navedeno da se to uplaćuje na žiro-račun.

„To je ono gdje vidjeli kočnice u sprovođenju Zakona i te kočnice će biti otklonjene. Imali smo inicijativu parlamenta da što prije izmjene idu tamo, na korist svih roditelja, staratelja koji ne mogu da dođu do novca koji im je potreban za život“, istakao je Stojanović.

Upitan koliko je rješenja o isplati iz Alimentacionog fonda donijeto od kada je počela primjena Zakona o privremenom izdržavanju, Stojanović je kazao da ne zna tačan broj, ali da je od podnijetih zahtjeva taj broj trenutno nije zadovoljavajući.

On je ponovio da su razlog za to barijere koje prilikom donošenja Zakona nijesu prepoznali.

Upitan da prokomentariše „prozivke“ sa evropskih adresa da su socijalna davanja prevazišla mogućnosti Crne Gore, Stojanović je kazao da dolazi mnogo sugestija da Crna Gora mora ići ka smanjenju siromaštva.

„Čim se pomene siromaštvo sve ide na adresu MRSS. Mislim da čitava Vlada mora da radi na tome“, rekao je Stojanović.

