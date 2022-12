Nadležni organi da omoguće nesmetano održavanje izbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) pozvale su nadležne organe da omoguće nesmetano održavanje izbora na dva biračka mjesta u Šavniku.

Iz SD-a su pozvali nadležne organe, tužilaštvo i policiju, odnosno Ministarstvo unutrašnih poslova, da umjesto polemisanja preko medija ko je odgovorniji za blamažu i nesposobnost države da više od mjesec obezbijedi održavanje izbora na dva biračka mjesta, preuzmu sve zakonom predviđene radnje kojima bi omogućili nesmetano održavanje izbora.

“To bi značilo i da se onima koji vrše krivična djela protiv izbornih prava onemogući opstrukcija izbornog procesa i da se oni privedu pravdi i odgovaraju pred zakonom”, navodi se u saopštenju.

Oni su naveli da istovremeno, kao jedno od dostignuća aktuelne Vlade bez legitimiteta može biti da lokalne izbore u Šavniku kandiduju za Ginisovu knjigu rekorda kao najdugotrajnije izbore u nekoj lokalnoj samoupravi.

“Na kraju podsjećamo i na to da su, od tri koalicije koje učestvuju na izborima, nosioci dvije koalicione liste (lista DF, SNP i lista Demokrate Evropa sad) u ovoj godini promijenili prebivalište kako bi glasali u Šavniku”, naveli su iz SD-a i dodali da je jedino nosilac koalicione liste Demokratske partije socijalista i SD stvarno stanovnik Šavnika.

