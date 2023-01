Na sastanku parlamentarne većine došlo do mimoilaženja u konceptu

Podgorica, (MINA) – Na današnjem sastanku lidera parlamentarne većine došlo je do mimoilaženja u konceptu i nijesu razmatrani principi oko kojih se formira nova vlada, kao ni ko su kandidati za ministre i predsjednika Skupštine, saopšteno je iz koalicije Crno na bijelo.

Iz te koalicije saopštili su da su tražili da prije zakazivanja sjednice na papiru imaju dogovorene principe oko kojih se formira nova vlada, da znaju načelno ko su kandidati za ministre i ko je kandidat za predsjednika Skupštine.

“Ipak, na današnjem sastanku pomenuta pitanja se nijesu razmatrala, već se ultimativno govorilo o zakazivanju sjednice Skupštine, s ciljem da se gore navedena pitanja u hodu dogovaraju”, navodi se u saopštenju koalicije Crno na bijelo.

U saopštenju se dodaje da je koalicija Crno na bijelo ostala pri stavu da je formiranje ove vlade, kao i svake druge, moralo da prođe kroz postepeno definisane i decidne zaključke, a ne rizične i avanturističke poteze koji bi prethodili sjednici Skupštine za izbor nove vlade.

Iz koalicije Crno na bijelo su dodali da su predlagali i da se vrijeme do formiranja nove vlade istovremeno iskoristi i za kompletiranje Ustvanog suda, kao pitanja od najvećeg značaja za državu.

“Nažalost, Crno na bijelo ne može pristati na ultimativne stavove bilo koga po principu “jeste li za crno ili bijelo”. Mi smo za formu dogovora, “crno na bijelo””, dodaje se u saopštenju.

