MVP: Milatović će uskoro imati u priliku da potpiše ukaze za ambasadore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović uskoro će biti u prilici da, potpisivanjem ukaza o postavljenju nekoliko predloženih ambasadora, potvrdi iskazanu posvećenost vanjskopolitičkim aktivnostima i ciljevima Crne Gore, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz MVP-a su agenciji MINA, na pitanje kako komentarišu izjavu Milatovića da zabrinjava činjenica da Crna Gora još nema ambasadora pri NATO-u, kazali da je procedura imenovanja ambasadora, uključujući i šefove misija pri međunarodnim organizacijama, u najvećem dijelu internog karaktera.

Oni su naveli da Vlada, odnosno MVP, imenovanju predstavnika Crne Gore u drugim državama pristupa temeljno i odgovorno.

“S tim u vezi, predsjednik će uskoro biti u prilici da, potpisivanjem ukaza o postavljenju nekoliko predloženih ambasadora, potvrdi iskazanu posvećenost vanjskopolitičkim aktivnostima i ciljevima naše države”, kazali su iz MVP-a.

Iz tog resora su rekli da su sigurni da će Milatović to uraditi, čim se steknu uslovi, u najkraćem mogućem roku, u skladu s dogovorom s vanjskopolitičkih konsultacija.

“Stalna misija Crne Gore pri NATO, koju čini nekoliko diplomata, funkcioniše nesmetano u skladu sa važećim propisima i ispunjava sve svoje obaveze i zadatke, u duhu našeg kredibilnog i posvećenog članstva u Sjevernoatlanstkom savezu”, poručili su iz MVP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS