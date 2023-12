Mustafić: Bošnjački narod snažno podstiče evroatlantsku perspektivu regiona

Podgorica, (MINA) – Bošnjački narod opredjeljen je za suživot, stabilnost i demokratske standarde i snažno podstiče evroatlantsku perspektivu država regiona, kazao je predsjednik Bošnjačkog vijeća (BV) u Crnoj Gori Suljo Mustafić.

Mustafić i predsjednik Izvršnog odbora BV Mirsad Rastoder, sa drugim predstavnicima bošnjačkih vijeća iz regiona, razgovarali su u Sarajevu sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Denisom Bećirovićem i predsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne Skupštine BiH, Kemalom Ademovićem.

Mustafić je, kako su naveli, u Sarajevu predsjedavao redovnom sjednicom regionalne Kancelarije bošnjačkih vijeća, koja obuhvata vijeća i organizacije iz BiH, Crne Gore, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (SAD i Kanade), koja je razmatrala važna pitanja međusobnog povezivanja, u cilju jačanja institucionalne saradnje.

Mustafić je rekao da očekuje od BiH i njenih institucija veću proaktivnost, posebno u očuvanju identiteta, kao i unapređenja stanja u oblastima obrazovanja i kulture i pitanjima koji se tiču statusa Bošnjaka u svim državama regiona, u kojima su pripadnici toga naroda autohtoni i utemeljeni u istorijskoj i društvenoj realnosti.

„Bošnjački narod je u svim državama u regionu opredjeljen za suživot, stabilnost i demokratske standarde i snažno podstiče euro-atlansku perspektivu tih država i gradi prijateljske odnose“, kazao je Mustafić.

Iz BV su naveli da su na sjednici Kancelarije za koordinaciju bošnjačkih vijeća dogovorene incijative, koje će u formi zaključaka biti dostavljene državnim institucijama u Sarajevu.

Te inicijative, kako su rekli, odnose se na potrebu organizovanog i sistemskog pristupa u očuvanju nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta bošnjačkog naroda, i veće uključenosti bošnjačkih vijeća u međudržavnoj komunikaciji, posebno u pitanjima koja se tiču društvenog položaja bošnjačkog naroda u BiH i državama regiona.

„Mustafić i Rastoder su bili i gosti godišnje Akademije Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, koje je obilježilo 31 godinu postojanja i rada, gdje su dodjeljene godišnje nagrade i priznanja te organizacije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ta organizacija ovogodišnje priznanje počasnog člana dodijelila poznatom privredniku i filantropu iz Crne Gore Hajrizu Brčvaku.

