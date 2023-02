MUP će provjeriti Spajićevo državljanstvo

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) zatražilo je da mu Državna izborna komisija (DIK) dostavi sve podatke koje posjeduje o lideru Pokreta Evropa sad Milojku Spajiću, saopštio je generalni direktor Direktorata za državljanstvo i strance u MUP-u Radovan Popović.

Republička izborna komisija Srbije dostavila je prethodno DIK-u dokument u kojem se navodi da Spajić, koji je najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima, ima prebivalište u Beogradu.

“Nakon što DIK dostavi traženi dokument, mi ćemo se obratiti MUP-u Srbije kako bi od njih dobili dokaz da li to lice ima državljanstvo Srbije i kada ga je steklo”, kazao je Popović Televiziji Crne Gore.

Kako je objasnio, ukoliko se ispostavi da Spajić ima dvojno državljanstvo dalje postupanje zavisi od podatka kada ga je stekao.

“Ukoliko to bude poslije 3. juna 2006. godine, tad će se lice pozvati da izjavu o tome koje državljanstvo želi da zadrži. Imaće mogućnost da izabere”, kazao je Popović, prenosi Portal RTCG.

On je poručio da će postupak biti isti za sve potencijalne kandidate za koje postoji sumnja da imaju državljanstvo druge države.

