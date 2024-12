Mujović: Spremni smo na ustupke

Podgorica, (MINA) – Koalicija Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata spremna je na ustupke u pregovorima o formiranju vlasti u Glavnom gradu, što je pokazao dolazak na razgovore sa Pokretom za Podgoricu, kazao je nosilac liste te koalicije Saša Mujović.

Mujović je novinarima, nakon sastanka sa predstavnicima Pokreta za Podgoricu kojem su prisustvovali i funkcioneri koalicije Za budućnost Podgorice, rekao da su imali lijep razgovor, koji je protekao u kulturnoj i civilizovanoj atmosferi.

„Smatram da smo danas stvorili jednu dobru osnovu, a da li ćemo to pretočiti u dobar rezultat i ono što građani očekuju od nas, to ćemo da vidimo“, rekao je Mujović.

On je rekao da ishod pregovora u velikoj mjeri zavisi od toga sa kolikom dozom mudrosti i promišljenosti su primili k znanju poruke koje su građani poslali prethodnih dana.

„Čim smo se odazvali na ovaj razgovor, govorim u ime liste koju predvodim, pokazali smo da želimo dogovor, razgovor i kompromis i da smo spremni na ustupke, da smo spremni da Pokretu za Podgoricu ponudimo participaciju u gradskoj vlasti u mnogo većem obimu nego što izborni rezultat pokazuje“, rekao je Mujović.

On je ocijenio da je to fer i da je to dobra ispružena ruka saradnje u korist građana.

Mujović je naveo da večerašnji razgovor napušta sa određenom dozom optimizma.

„A da li smo danas bili uspješni pokazaće naredna dva dana. Dobro je da smo se sastali, razgovarali, sučelili smo neke stavove“, istakao je Mujović.

Kako je rekao, njihovi stavovi nijesu jedinstveni, ali nijesu ni različiti do te mjere da se ne može naći kompromis.

Mujović je ocijenio da će već sjutra imati jasniju situaciju i sliku, jer odbori svih konstituenata treba da donesu odluke.

Upitan da li je Građanski pokret URA dobrodošao u koaliciju, on je rekao da lista koju je predvodio i lista Za budućnost Podgorice imaju 27 odbornika, što znači da im je dovoljno da naprave vlast sa listom predsjednika države Jakova Milatovića.

Kako je rekao, pošto su Pokret za Podgoricu i URA bili zajednička lista, na njima je da odluče da li će eventualno dio vlasti biti četiri ili šest odbornika sa te liste ili šta će raditi sa eventualnim funckijama koje im kasnije pripadaju.

„Ako Pokret za Podgoricu uđe u vlast da li će oni eventualno gradske funkcije prepustiti možda URA-i to je na njima i ja nemam ni pravo, ni želju da se u to miješam“, istakao je Mujović.

On je dodao da je izjava predsjednika države Jakova Milatovića da bivši članovi PES-a treba da budu okosnica nekog budućeg razvoja Crne Gore i Podgorice za svako uvažavanje i podržavam je.

Funckionerka Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić kazala je da su razgovorali o principima i da se nada da će pregovori ubrzo biti nastavljeni.

Ona je rekla da su dogovoreni neki principi.

„Mislim da ne treba da opterećujemo javnost dok ne bude postingut dogovor. Svi smo fino razgvarali, svima je prvo bio interes građana Podgorice, a partijski interesi su bili ostavljeni po strani“, navela je Ljiljanić.

Upitana jesu li zadovoljniji večerašnjim sastankom ili sastankom sa opozicijom, Ljiljanić je rekla da nije bila na tom sastanku, ali da je rečeno da je tada razgovarano o principima i platformi sa kojom su izašli kao koalicija.

„Nakon ovog sastanka ćemo razgovarati sa svojim članovima odbora i svim ostalim odbornicima koji večeras nijesu bili na sastanku i nakon toga ćemo moći nešto bliže da saopštimo“, dodala je Ljiljanić.

Ona je kazala da su kolege iz URA-e obaviještene o večerašnjem sastanku.

„Ne znači da neće prisustvovati nekim sljedećim sastancima, kada im prenesemo principe i poruke na njima će biti odluka da li žele da zajedno sa nama nastave pregovore i da budu dio ukoliko dođe do formiranja vlasti“, navela je Ljiljanić.

Upitana da li obustavljaju pregovore sa Evropskim savezom, Demokratskom partijom socijalista (DPS) i Strankom evropskog progresa (SEP), Ljiljanić je rekla da je baza ljudi Pokreta za Podgoricu očekivala da dobije poziv od parlamentarne većine.

„Ali zbog raznih dešavanja na državnom i gradskom nivou on nije uslijedio. Pošto imamo jako malo dana za dogovor, smatramo da svi moramo biti mnogo zreliji i da se ta odluka mora donijeti što prije“, kazala je Ljiljanić.

Ona je istakla da bi većina članstva i ljudi koji podržavaju Pokret za Podgoricu bili srećni da bude postingut dogovor sa subjektima sa večerašnjeg sastanka.

Nositeljka liste Za budućnost Podgorice Jelena Borovinić Bojović kazala je da su svi politički subjekti na sastanku iznijeli stavove i predloge.

„Ostalo je da sve te predloge oni iznesu i obavijeste svoje partije i da se u tom kontekstu razgovori nastave“, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je istakla da su se rukovodili isključivo interesima građana.

„Podgorica nema vremena da čeka, čeka nas jako mnogo posla i građani ne smiju da trpe. To je osnovni princip kojeg smo se držali i kojeg ćemo se držati“, rekla je Borovinić Bojović.

Kako je rekla, očekuje da će razgovori biti nastavljeni u konstruktivnom duhu, uz poštovanje demokratskih principa i bez ucjenjivanja.

