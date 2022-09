Mugoša: Korektno da se mandat vrati građanima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se nalazi u političkoj i ekonomskoj krizi i čini se da je korektno da se mandat vrati građanima, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša.

On je, nakon konsultacija kod predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, kazao da su mjesecima govorili da su potrebni izbori.

“Nalazimo se u političkoj i ekonomskoj krizi i čini se da je korektno da se vrati mandat građanima i da dobijemo istinsku evropsku vladu”, rekao je Mugoša.

Kako je rekao, proces traje još par dana i predsjednik ima nadležnosti.

“Vratimo mandat građanima”, poručio je Mugoša.

Na pitanje da li postoji mogućnost da Đukanović nekome da mandat iako mu ne donese 41 potpis Mugoša je kazao da je to nadležnost predsjednika.

“Situacija je takva da su potpuno neke stvari izgubile smisao. Kažem da u politici mora postojati neka linija političkog dostojanstva, ne možete da dozvolite baš sve u politici”, kazao je on.

Prema riječima Mugoše, ne može se glumiti zajedništvo, ne može se praviti skup nekompatibilnih činjenica i programski i ideološki.

“Crnoj Gori treba politička stabilnost. Mislim da je ovdje najveći problem što nemamo političku stabilnost a bez nje ne možemo da napravimo niti jedan suštinski iskorak”, smatra Mugoša.

