Mugoša: Izborni dan za sad protiče bez većih nepravilnosti

Podgorica, (MINA) – Na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori do devet sati glasalo je 6,4 odsto odsto birača, saopšteno je iz Državne izborne komisije (DIK).

Predsjendik DIK-a Nikola Mugoš rekao je na konferenciji za novinare da su sva biračka mjesta otvorena.

“Bilo je izvjesnih kašnjenja i sitnih nepravilnosti, ali generalno izborni dan za sad protiče bez većih nepravilnosti”, rekao je Mugoša.

Prema podacim DIK-a u Andrijevici je do devet sati glasalo 6,58 odsto birača, Baru 5,40 odsto, Beranama 5,54 odsto, Bijelom Polju 4,45 odsto, Budvi 7,25 odsto, na Cetinju 5,94 odsto, u Danilovgradu 9,95 odsto, Gusinju 1,93 odsto.

U Herceg Novom glasalo je 5,09 odsto birača, Kolašinu 7,73 odsto, Kotoru 4,92 odsto, Mojkovcu 8,95 odsto, Nikšiču devet odsto, Petnjici 3,53 odsto, Plavu 3,09 odsto, Pljevljima 8,55 odsto, Plužinama 10,77 odsti a u Podgorici 7,95 odsto.

U Rozajama je do devet sati glasalo 1,5 odsto birača, Šavniku 11,76 odsto, Tivtu 6,26 odsto, Tuzima 2,38 odsto, Ulcinju 2,65 odsto, na Žabljaku 5,08 odsto a u Zeti 5,45 odsto.

“Ukupna izlaznost ie 6,4 odsto do devet sati”, rekao je Mugoša.

Glasačko pravo na izborima ima 542.154 građana, a biračka mjesta otvorena su do 20 sati.

