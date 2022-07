Mišel: Jačanje odnosa dragocjeno i za Crnu Goru i za EU

Podgorica, (MINA) – Jačanje međusobnih odnosa biće dragocjeno i za Crnu Goru i za Evropsku uniju (EU), ocijenio je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel.

Mišel je to naveo u pismu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, nakon njegove čestitke povodom Dana Evrope.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore, Mišel je podsjetio da su, pet godina poslije Drugog svjetskog rata, francuski državnik Robert Šuman i nekolicina vizionara krenuli u izgradnju EU.

Kako je dodao, od tada je uspostavljen mir između nacija koje su se vjekovima sukobljavale.

“Šumanova deklaracija nas danas više nego ikad podsjeća da samo jačanjem i očuvanjem naših vrijednosti možemo sačuvati mir u svijetu”, rekao je Mišel.

On je kazao da su se EU i cijeli svijet suočavali sa brojnim izazovima posljednjih godina, uključujući i posljedice pandemije, sve veći uticaj klimatskih promjena, a sada i sa ratom koji bukti u Evropi.

“Dozvolite mi da ponovim uvjerenje da će jačanje naših odnosa biti dragocjeno i za Crnu Goru i za EU. U tom kontekstu želio bih da se zahvalim na sadržajnim sastancima koje smo imali tokom moje posjete 14. juna i radujem se nastavku naše bliske saradnje”, zaključio je Mišel.

