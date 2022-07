Miljanić da razmišlja o političkoj odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je ministra bez portfelja Zorana Miljanića da razmišlja o političkoj odgovornosti nakon snimka koji, kako je saopšteno, jasno navodi na sumnju o mogućem postojanju određenih krivičnih djela.

Portparol te stranke Miloš Nikolić je na Tviteru /Twitter/ naveo da u toj stranci očekuju efikasnu i nepristrasnu istragu Specijalnog državnog tužilaštva kako bi se došlo do pune istine.

Nikolić je naveo da ne žele da krše prezumpciju nevinosti i unaprijed osuđuju ljude.

“Međutim, s obzirom na sve okolnosti, pozivamo Miljanića da razmišlja i o političkoj odgovornosti, jer se radi o funkcioneru čiji je fokus aktivnosti upravo borba protiv korupcije”, rekao je Nikolić.

