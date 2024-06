Milatović: Žao mi je što je PES postao politička marioneta

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) postao je politička marioneta, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je na društvenoj mreži X naveo da je PES partija koja je imala presudnu ulogu u rušenju bivšeg režima.

“Žao mi je što je partija koju sam stvarao, i koja je imala presudnu ulogu u rušenju bivšeg režima, danas postala politička marioneta”, poručio je Milatović.

Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su u petak Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i logorima Dahauu i Mauthauzenu.

