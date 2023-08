Milatović sjutra sa predstavnicima GP URA, SD, SNP i HGI

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastaviće sjutra konsultacije o mandataru za sastav nove vlade sastancima sa predstavnicima Građanskog pokreta URA, Socijaldemokrata, Socijalističke narodne partije i Hrvatske građanske inicijative.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da će konsultacije biti nastavljene u Rezidenciji predsjednika na Cetinju.

Milatović je ranije danas razgovarao sa predstavnicima Demokrata i Bošnjačke stranke, a u toku su konsultacije sa predstavnicima Demokratske narodne partije.

Predsjednik države je dan ranije obavio konsultacije i sa predstavnicima Pokreta Evropa sad, Demokratske partije socijalista i Nove srpske demokratije.

