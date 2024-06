Milatović sa Mišelom u utorak u Briselu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović potvrdio je da je posjeta predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela Crnoj Gori odložena, navodeći da će se sastati u utorak u Briselu.

Mišel je trebalo da boravi u zvaničnoj Crnoj Gori u utorak i srijedu, na poziv Milatovića.

Milatović je na društvenoj mreži X napisao da je danas razgovarao sa Mišelom.

“Nažalost njegova posjeta Crnoj Gori je odložena. Umjesto toga, ja ću, na njegov poziv, otići u utorak u Brisel”, naveo je Milatović.

On je istakao da EU partneri ostaju i dalje posvećeni punopravnom članstvu Crne Gore.

“Kao predsjednik države, sa svoje strane i uz pomoć svih evropskih snaga, uradiću sve u domenu svojih moći i nadležnosti, da se ostvari crnogorska EU Agenda 2028”, poručio je Milatović.

Mišel je na društvenoj mreži X poručio da je važno da Crna Gora ostane fokusirana na evropski put.

