Milatović primio akreditivna pisma novih ambasadora Portugala i Indije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je akreditivna pisma novoimenovanih, izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Portugala i Indije, Žozea Rui Veleša Karosa i Šambhua Kumarana.

Milatović je, u odvojenim razgovorima u rezidenciji na Cetinju, ambasadorima poželio uspješno obavljanje diplomatske misije u cilju daljeg jačanja bilateralnih odnosa među državama.

Iz Milatovićevog kabineta su saopštili da su na sastanku sa ambasadorom Portugala konstatovani odlični i saveznički odnosi Crne Gore i te države.

Dodaje se da Milatović i Karos kazali da očekuju da će saradnja biti dodatno unaprijeđena kroz intenziviranje političkog dijaloga na svim nivoima.

Milatović je zahvalio na dosadašnjoj kontinuiranoj političkoj i ekspertskoj podršci Portugala procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), ističući da je uvjeren da ta podrška neće izostati ni u narednom periodu.

On je, u razgovoru sa Kumaranom, kazao da je zadovoljan tradicionalno prijateljskim i dobrim odnosima između Crne Gore i Indije.

“Ocijenio je da bi razmjena posjeta na visokom i najvišem nivou doprinijela jačanju odnosa i daljem osnaživanju saradnje”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuo da je važno dalje jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, investicija i turizma.

Milatović je ambasadore upoznao sa vanjskopolitičkim prioritetima koji se zasnivaju na stremljenjima da Crna Gora 2028. godine postane 28. članica EU, da kao članica NATO jača svoj kredibilitet, da dodatno unaprijedi dobrosusjedsku saradnju, kao i svoju poziciju u multilateralnim okvirima.

