Milatović: Pomoć Slovenije na našem evropskom putu dragocjena

Podgorica, (MINA) – Pomoć Slovenije na evropskom putu Crne Gore je dragocjena, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na društvenoj mreži X naveo da sa potpredsjednicom Vlade i ministarkom spoljnih poslova Slovenije Tanjom Fajon, na radnom ručku, razgovara o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana.

“Pomoć Slovenije na našem evropskom putu je dragocjena”, rekao je Milatović.

On je dodao da će bilateralnu saradnju Crne Gore i Slovenije osnažiti na dobrobit obje države.

