Milatović: Pobijediću Đukanovića u drugom krugu izbora

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović poručio je da na predsjedničkim izborima jedino on može da pobijedi kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

Milatović je u intervjuu agenciji MINA kazao da je, na osnovu rezultata podgoričkih izbora, objektivno očekivati da u drugom krugu njegov protivnik bude Đukanović.

On je rekao da je Državna izborna komisija (DIK) učinila veliku nepravdu lideru PES-a Milojku Spajiću, koji zbog problema sa državljanstvom nije mogao da se kandiduje.

Milatović je ponovio da su u PES-u napravili propust, nakon kojeg su se izvinili javnosti i time, kako je naveo, unijeli novu dozu političke kulture u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, ljudi su to prepoznali i reagovali tako što su za četiri, pet dana prikupili 25 hiljada potpisa.

“Time su pokazali jedan vid inata prema drugim političkim akterima koji su, i zbog naše greške, nama nanijeli veliku nepravdu. Mislim da će to rezultirati izvanrednim rezultatom u prvom i pobjedom u drugom krugu”, poručio je Milatović.

On je rekao da je već jednu kampanju prošao vrlo uspješno, i da je, zahvaljujući PES-u, u Podgorici došlo do diskontinutiteta vlasti.

“Mislimo da smo u ovom trenutku jedini koji možemo da pobijedimo sadašnjeg predsjednika, zato sam prihvatio tu odgovornost i uključio se u predsjedničku trku”, kazao je Milatović.

Komentarišući poziv iz Demokratskog fronta (DF) da taj politički savez, sa PES-om i Demokratama, napravi sporazum o međusobnoj podršci kandidatu u drugom krugu izbora, Milatović je ponovio da je prihvatio predsjedničku kandidaturu iz odgovornosti prema Crnoj Gori.

“Sva istraživanja kažu da smo trenutno mi jedini na političkoj sceni percipirani kao oni koji mogu da pobijede sadašnjeg predsjednika i snažno otvore put demokratskog i ekonomskog razvoja zemlje”, rekao je Milatović.

On je kazao da je Đukanović oličenje principa za koje se PES ne zalaže.

“Sasvim sam siguran da sam ja kandidat za drugi krug. Ono što jedino mogu da kažem je da nikada neću podržati Đukanovića i da ću sasvim sigurno ući u drugi krug”, istakao je Milatović.

Upitan koliko to što on i lider Demokrata Aleksa Bečić okupljaju isto biračko tijelo, može uticati na to da kandidati DPS-a i DF-a budu u drugom krugu, Milatović je odgovorio da svako ima pravo da se kandiduje i da ima svoju percepciju o mogućnosti ulaska u drugi krug.

On je rekao da bi volio da je bilo malo više vizije zajedništva i sloge među pobjednicima parlamentarnih izbora od 30. avgusta 2020. godine.

“Volio bih da smo mogli da imamo jednog zajedničkog kandidata većine od 30. avgusta. Nažalost to se nije desilo. To se sigurno najmanje nije desilo mojom krivicom”, kazao je Milatović.

Kako je naveo, rezultati podgoričkih izbora pokazali su da je PES politički snažno etablirana partija koja je najviše doprinijela porazu nad koalicijom koju je predvodio DPS.

“Volio bih, i mislim da ima prostora da dođe do sinergije. Ali ne želim da utičem na samostalnu odluku bilo kog političkog konstituenata”, rekao je Milatović.

Upitan očekuje li podršku Bečića i ostalih kandidata većine od 30. avgusta u drugom krugu, on je odgovorio potvrdno.

Milatović je kazao da politički akteri koji su dio većine od 30. avgusta, imaju isti cilj i namjeru.

“Njihovi simpatizeri i podržavaoci očekuju od njih podršku meni kao kandidatu koji će sasvim sigurno proći u drugi krug”, saopštio je Milatović.

Upitan da li postoji mogućnost saradnje PES-a sa Socijaldemokratskom partijom (SDP), on je rekao da je to partija lijevog centra koja je od 2016. do 2020. bila u opoziciji, i koja je u jednom trenutku dokazala svoje opozicionarstvo.

“U meni postoji žal što je njihova retorika u jednom trenutku bila ideološki desničarska. Ušli su u koaliciju sa DPS-om na podgoričkim izborima, pa su u kontekstu te dvije stvari napravili korak unazad. Od toga da li će napraviti korak unaprijed, zavisiće buduća saradnja”, rekao je Milatović.

On je dodao da će glasači Vuksanović Stanković procijeniti da li će mu dati podršku u drugom krugu.

“Imam akademskog znanja, iskustva i vizije da mogu da budem privlačan u političkom smislu velikom broju ljudi u Crnoj Gori. Stvari o kojima pričam i o kojima ću govoriti okupljaju brojne ljude u Crnoj Gori, uključujući i one koji podržavaju Vuksanović Stanković”, smatra Milatović.

Upitan šta bi Crnu Goru značilo da se u drugom krugu predsjedničkih izbora građani opredjeljuju između lidera DF-a Andrije Mandića i Đukanovića, on je rekao da je glas naroda mora poštovati.

“Ipak, mislim da to neće biti slučaj. Mojom kandidaturom građani su dobili čovjeka koji dostojno može da vrši funkciju predsjednika. Upravo mojom kandidaturom, građani imaju za koga da glasaju, a da to nije neki čovjek koji je već dugo godina na našoj političkoj sceni”, naveo je Milatović.

On je rekao da želi da, kao predjsednik države, bude korektivni mehanizam koji će vraćati fokus na teme koje su važne građanima.

“Znanjem, obrazovanjem, međunarodnim kontatkima mogu da predstavljam svoju zemlju dostojanstveno. Živio sam u šest zapadnih zemalja, što sa sobom nosi iskustva i kontakte koji na najbolji način mogu da budu upotrijebljeni u svrhu javnog interesa Crne Gore”, rekao je Milatović.

On je kazao da je kao ministar zadužen za resor turizma imao vrlo uspješnu turističku sezonu uprkos teškoj situaciji izazvanoj pandemijom, kao i da je stajao iza interesovanja kredibilnih zapadnih investitora za Crnu Goru.

“To ću sigurno nastaviti da radim u kapacitetu predsjednika države”, poručio je Milatović.

On je pozdravio izbor troje novih sudija Ustavnog suda, ističući da žali što nije izabran i četvrti iz reda manje brojnih naroda.

Govoreći o formiranju vlasti u Podgorici, Milatović je kazao da će Ustavni sud razmotriti izborne žalbe, nakon čega postoji procedura koja bi trebalo da bude ispoštovana od Opštinske izborne komisije, a i kod zakazivanja skupštine novog saziva.

„Pretpostavljam da će se kompletan postupak okončati u narednih mjesec, kako bi građani konačno mogli da imaju upravu koja u potpunosti reflektuje njegovu volju”, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, logično je da PES-u ostane mjesto gradonačelnika, budući da su dali najveći doprinos pobjedi 23. oktobra.

“To što sam bio nosilac izborne liste, ne znači da nemamo izvanrednih ljudi na listi koji su pomogli da ostvarimo ovako veliki rezultat”, istakao je Milatović.

On je rekao da je apsolutno siguran da je Podgorica u dobrim rukama.

“Volio bih da na rukovodećim pozicijama imamo više žena. To bi značilo demokratsko sazrijevanje. U svakom slučaju to će biti predmet razgovora”, zaključio je Milatović.

