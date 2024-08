Milatović: Ne mijenjati zakon o obrazovanju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apelovao je da se ne mijenja Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, kojim je predviđeno da školski odbori biraju direktore škola.

Milatović je ranije Skupštini vratio na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, a poslanici će o tom zakonu ponovo glasati na sjednici 5. septembra.

On je u izjavi dostavljenoj medijima podsjetio da je Skupština usvojila izmjene zakona o obrazovanju kojima se predviđa da direktore škola bira i razrješava ministar, umjesto školski odbor, kako je to bilo definisano dosadašnjim zakonom.

„Apelujem da ostane na snazi zakonsko rješenje gdje škole biraju svoje direktore, a da zajedno radimo na unaprjeđenju istog kako bi išli korak naprijed, a ne korak unazad“, rekao je Milatović.

On je ocijenio da se predloženim izmjenama ponovo uvodi loša praksa, tako što će direktori škola biti birani po partijskoj liniji i biti predmet stranačkih kvota i trgovine.

Kako je rekao Milatović, imajući u vidu da je obrazovni sistem jedan od najvažnijih stubova našeg društva, njegovo ponovno stavljanje pod politiċku kontrolu predstavlja korak unazad.

On je naglasio da je Zakon izmijenjen bez prethodne javne rasprave i uključivanja stručne i zainteresovane javnosti, što je, prema njegovim riječima, nažalost postalo pravilo.

