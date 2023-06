Milatović na inauguraciji Erdogana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović prisustvovaće inauguraciji predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana u Ankari.

Milatović će na inauguraciji biti na poziv Erdogana, koji je ponovo izabran za predsjednika Turske u drugom krugu predsjedničkih izbora 28. maja.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da će svečanosti u Predsjedničkom kompleksu u Ankari i večeri u palati Čankaja prisustvovati brojni visoki zvaničnici regiona, Evrope i svijeta.

