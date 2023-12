Milatović: Izbor članova Sudskog sajveta važan korak ka nastavku reformi u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Izbor članova Sudskog savjeta važan je korak ka unapređenju vladavine prava i nastavku reformi u pravosuđu, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Skupština je danas izabrala Fikreta Kurgaša, Miodraga Iličkovića i Dražena Medojevića za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da izbor članova Sudskog savjeta, respektabilnom većinom u prvom krugu glasanja, pokazuje da Crna Gora, uprkos razlikama, pronalazi političku većinu koja je posvećena dugoročnim reformskim procesima.

“Ovo je važan korak ka unapređenju vladavine prava i nastavku reformi u pravosuđu”, naveo je Milatović.

Kako je kazao, funkcionalne pravosudne institucije preduslov su i daljeg napretka Crne Gore na evropskom putu.

