Milatović: Država demokratski zrelija i institucionalno konsolidovana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, godinu nakon predsjedničkih izbora, demokratski zrelija, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i dodao da bi, da on nije bio kandidat, na toj funkciji i dalje bio bivši predsjednik države Milo Đukanović.

Milatović je, u emisiji Naglas na Televiziji Crne Gore, rekao da da je Crna Gora sada dodatno institucionalno konsolidovana.

On je ocijenio da je fokus vraćen na evropske integracije.

“Ne samo kod nas, već i kod naših međunarodnih partnera”, istakao je Milatović, prenosi portal RTCG.

On je dodao da su građani konačno shvatili da su političke elite zamjenjive.

“Došlo je vrijeme u Crnoj Gori kada izbori više nijesu pitanje života ili smrti. To su krupni koraci. I tato mislim da smo konačno zakoračili u jedno zrelije demokratsko društvo”, naveo je Milatović.

Kako je rekao, usudio se da uđe u predsjedničku trku u jednom veoma izazovnom momentu.

“Da tada nijesam ušao u predsjedničku trku, danas bi imali tadašnjeg predsjednika za predsjednika države”, smatra Milatović.

On smatra da je država suštinski dobila IBAR pronalaženjem koncenzusa u Skupštini oko imenovanja u pravosuđu.

“Ako ne dobijemo IBAR u junu, to bi bilo kao da smo promašili prazan gol iz penala”, kazao je Milatović.

Kako je rekao, svi su svjesni da je imenovanje vršioca dužnosti direktora policije sporno.

“Svi smo i zabrinuti jendom nejednistvenom politikom kad su u pitanju najznačajnije vanjskopolitičke teme”, naveo je Milatović.

Milatović je ocijenio da postoje određene gruapcije, među kojima je i on, koji želi da se nastavi napredak Crne Gore, ali i da postoje interesne gruoe koje ne žele promjene u pravosuđu.

“Na te odgovore moramo dobijati preciznije odgovore od institucija”, naveo je Milatović.

On je, govoreći o radu Vlade, rekao da pohvali sve stvari za koje misli da su dobre i da ima kritički osvrt na stvari koje su loše.

Milatović je rekao da je prva dobra stvar što je Vlada uopšte formirana, druga što je na njenom čelu neko sa dobrim povjerenjem u partiji, a treća organizacija popisa.

„Četvrta je što je vlada, makar verbalno, svoje djelovanje usmjerila na evropske intergracije, te nastavila sa nekim stavrima koje je radila i prethodna u kontekstu očuvanja životnog standarda”, dodao je Milatović.

On je istakao da je pohvalno i postizanje dogovora sa prosvjetom.

“Nijesam siguran da je vlada dobro postupila prilikom neizručivanja problematičnog državljanina Turske toj zemlji. Smatram da su vrlo snažne međusobne optužbe koje se tiču stanja u bezbjednosnom sektoru problematična stvar”, naveo je Milatović.

On je naglasio da ne izlazi iz nadležnosti predsjednika.

“Moje je da ukažem na neke političe rizike. Ukoliko ja kažem da nastavak izgradnje auto-puta treba da se odvija uz evropske standarde, a ne uz zaduženje, ja pristajem onda na sve razlike i mislim da je to dobro”, kazao je Milatović.

On je naglasio da je neke zakone vratio na ponovno odlučivanje.

“Ne možete pričati o IBAR-u, a ne obezbijediti recimo sprovođenje izbora u Šavniku”, istakao je Milatović.

Govoreći o sukobu sa premijerom Milojkom Spajićem, Milatović je kazao da su razlike između njih postojale.

“Mislim da smo zajedno uradili puno u kontekstu demokratske tranformacije u Crnoj Gori”, kaže Milatović.

On smatra da je legitimno i ispravno da su se politički razdvojili, u momentu kada su njihovi stavovi bili toliko udaljeni.

“Kada sam procijenio da više ne želim da dajem kredibilitet određenim stavovima sa kojima nijesam saglasan, mislim da je bilo ispravno da se odlučim na taj potez”, naveo je Milatović.

Kako je kazao, jasno je da je svojim ulaskom u predsjedničku trku, Spajiću omogućio i premijersku poziciju.

Milatović je rekao da su se on i Spajić razlikovali od početka zbog Spajićevog stava da Crnu Goru treba graditi kao “kripto – raj”.

On je naglasio da je kadriranje u PES-u pitanje za tu partiju.

“Mnogi ljudi koji su na neki način bili u okviru nekih struktura su sad snažno pozicionirani u PES-u”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, to nije bio slučaj kada je PES osnovan.

“Moje povlačenje je iskorišteno od strane određenih struktura, i moj izlazak je bio jedan crveni alarm za PES. Ja sam rekao da bih bio srećan da moj izlazak iz PES-a popravi neke stvari”, kazao je Milatović.

On je istakao da je bitno da se instituciji predsjednika vjeruje, što ranije nije bila praksa.

“Poslednjih godinu građani meni daju najvišu ocjenu u kontekstu povjerenja, i to su stvari koje me raduju”, rekao je Milatović i kaže da je to motiv da posao obavlja profesionalno i u javnom interesu.

Govoreći o službenim putovanjima i troškovima za ista, Milatović tvrdi da je do sada pokazao transparentnost za sve stvari.

“Ukoliko je putovanje predsjednika države sa 5 – 6 saradnika problem, ja mislim da nije. Svako moje dosadašnje putovanje rezultiralo je poboljšanjem narušenog ugleda Crne Gore”, kazao je Milatović.

On je kazao da članovi njegovog kabineta nijesu politički angažovani.

“Moj kompetan kabinet čine ljudi koji ne pripadaju nijednoj partiji”, kazao je Milatović i dodao da je to praksa koju je on uveo.

Milatović je, govoreći o programu Evropa sad 2, kazao da bi volio da postoji dokument koji tačno predstavlja korake tog programa.

“Niko nije vidio taj dokument. To je bila tačka sporenja između Spajića i mene. Ljudi ne razlikuju cilj od koraka”, kazao je Milatović.

On je naveo da je prilikom kreiranja i promocije koraka u sprovođenju programa Evropa sad 1 bila javna diskusija, a to sad nije slučaj.

Za Evropu sad 2, kako je rekao, postavljen je cilj da plata bude hiljade EUR.

Milatović je rekao da je, kada je pitao za korake koje treba da preduzmu, Spajić kazao da treba da se radi o kripto ulaganjima.

Govoreći o kandidatima za ambasadore, on je kazao da su neki kandidati za ambasadore u razgovoru sa njim pokazali spoljnopolitičke stavove koji nijesu u skladu sa vanjskom politikom Crne Gore.

“Ostao sam iznenađen da su oni uopšte predloženi. Neki od njih imaju i dvojno državljanstvo”, istakao je Milatović.

On je kazao da je sedam kandidata koji su karijerne diplomate prihvatljivo.

“Čak sam i predložio mjesta na koja ih treba uputiti”, naveo je Milatović.

Na pitanje da li će formirati političku partiju, Milatović je kazao da, ukoliko demokratski procesi budu zahtijevali od njega neki drugi politički angažman, neće od toga bježati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS