Milatović danas završava konsultacije o mandataru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović danas će, razgovorima sa predstavnicima Albanske alternative i Ujedinjene Crne Gore, završiti konsultacije o mandataru za sastav nove vlade.

Milatović je u ponedjeljak na Cetinju razgovarao sa predstavnicima Albanske alijanse, Demokratske unije Albanaca i Civisa.

On je prošle sedmice obavio konsultacije sa predstavnicima Pokreta Evropa sad, Demokratske partije socijalista, Demokratske Crne Gore, Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije.

Milatović je, u okviru kosultacija, razgovarao i sa predstavnicima Bošnjačke stranke, Građanskog pokreta URA, Socijaldemokrata i Hrvatske građanske inicijative, kao i liste Socijalističke narodne partije i Demosa.

Konsultacije o mandataru za sastav vlade počele su 31. jula.

Milatović je ranije rekao da, iako ima rok od 30 dana, očekuje da će konsultacije završiti za 15 dana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS